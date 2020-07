Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt Man könnte es mit Humor nehmen: Vielleicht soll einfach das Jubiläum abgewartet werden, bis die Fußgänger- und Radfahrerbrücke über den Oder-Spree-Kanal wieder freigegeben wird. 1971, also im nächsten Jahr vor 50 Jahren, wurde das Bauwerk errichtet. So steht es zumindest in der Stadt-Broschüre "Eisenhüttenstadt vom Wasser".

Der Galgenhumor scheint nicht zuletzt deshalb angebracht, weil erneut ein Eröffnungstermin und der Abschluss der Sanierungsarbeiten gerissen werden. Denn eigentlich, so hatte es die Stadt in einer Pressemitteilung angekündigt, sollte die Überführung, die den VI. Wohnkomplex und die Insel verbindet, am 24. Juli wieder für Fußgänger und Radfahrer nutzbar sein. Doch nach wie vor versperren Bauzäune die Zufahrt, auch wenn die vor allem abends kaum noch von Beachtung sind.

Wobei die Stadt auch nur Überbringerin der in diesem Fall schlechten Nachrichten ist. Denn Bauherr ist das Wasserstraßen-Neubauamt Berlin (WNA), welches die Termine bekannt gibt. In diesem Jahr waren es schon drei. Erst war offiziell Ende März anvisiert, dann Ende Juni, schließlich eben Ende Juli. Das WNA nannte der MOZ als Termin auch schon mal Mai, dann vage Juli/August. Am Donnerstag wollte man sich in der Behörde auf gar kein Datum einlassen.

Wer vor Ort die Baustelle in Augenschein nimmt, hat nicht den Eindruck, dass noch eine längere Sperrung erforderlich ist. Tatsächlich zeichnet sich ein Fertigstellungstermin ab, die auch eingehalten wird. Ein Mitarbeiter einer Baufirma nannte nun definitiv den 31. Juli.

Seit März des vergangenen Jahres wird an der Brücke gebaut. Grund für die nun doch zumindest zeitlich umfangreiche Maßnahme ist, dass die Unterbauten des Bauwerks, vor allem die Widerlager, ausgeprägte Schädigungen aufgewiesen haben, so dass eine uneingeschränkte Nutzbarkeit und Dauerhaftigkeit des Gesamtbauwerks mittelfristig nicht mehr gewährleistet werden konnte, hatte das WNA mitgeteilt. Da die Stahlbrücke, also der Brückenüberbau, an sich noch in Ordnung ist, wurde der Brückenkörper angehoben, die Widerlager komplett abgerissen und anschließend aus Beton wieder aufgebaut.

Diese Arbeiten für die neuen Widerlager sind vor allem in diesem Jahr realisiert worden, wie sich einer Fotodokumentation des WNA entnehmen lässt. Den künftigen Nutzern wird dies kaum auffallen, eher dass die Bückengeländer deutlich höher sind. Sie müssen nun den gültigen Sicherheitsstandarts entsprechen, sind 1,30 Meter hoch. Die Kosten sind bei den veranschlagten 1,8 Millionen Euro geblieben.