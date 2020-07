Bärbel Kraemer

Fläming Humoristische Anekdoten aus dem Fläming waren es der Redaktion des "Heimatfreundes", dem Kulturspiegel des Kreises Belzig wert, aufgeschrieben und veröffentlicht zu werden.

Für die Juli Ausgabe des Jahres 1958 steuerte Otto Haseloff aus Niemegk die Geschichte bei, wie Moritzens Mutter aus der Feldstraße den Bürgermeister der Stadt zur Ordnung rief.

Die Begebenheit, von der er berichtet, soll sich an einem Julitag in den 1920er Jahren zugetragen haben, als über Niemegk eine so große Hitze lag, dass dieselbe sogar in den Räumen des Rathauses unangenehm zu spüren war. "Der Durst quälte jeden, und die Kneipen waren ja nicht weit ab. Also ging der Bürgermeister zur ‚Grünen Eiche‘, damit er nicht mehr so gequält sei. Aber man hatte nicht mit Moritzens Mutter gerechnet, die für diesen Vormittag eine Vorladung hatte und nicht vom Durst gequält wurde. Natürlich war ihr Gang zum Bürgermeister umsonst, er war ja nicht da, aber man wusste, wo er war und man sagte es ihr. Also hin zur ‚Eiche‘. ‚Ah, da sitt er jo! Jun Dach, Herr Bürjamesta, ick wolle blos ma fran, ob hier det Rathus is?‘ - ‚Nein, nein, liebe Frau, aber wir werden gleich rübergehen.‘ war die Antwort des Bürgermeisters."Nee, Herr Bürjamesta, da war ick schon, wenn se nu watt will´n, denn metense bei mei komm. Jun Dach!" Und damit ging Mutter Moritz wieder heim.

In der Februarausgabe von 1957 wurde wiederum eine Anekdote abgedruckt, die durch den Mörzer Lehrer Ernst Krüger aufgeschrieben worden war. Danach soll sich in den 1890er Jahren ein "toller Hund" (Anmerkung: ein tollwütiger Hund) in der Feldmark umher getrieben haben. Ein Förster wurde herbeigeholt, der ihn erschoss. In diesem Zusammenhang wurde folgender Gemeindezettel verfasst: "Sollten wegen der jetzigen Tollwut Besitzer von Hunden ohne Maulkorb angetroffen werden, so erhalten sie nicht bloß eine hohe Geldstrafe, sondern werden mit Gift unschädlich gemacht. Der Gemeindevorsteher."

Gesprächsstoff auf lange Zeit lieferte folgende Geschichte, die sich während der Amtszeit (1870 bis 1875) von Pfarrer Emil Steffann in Raben zutrug: "So liebte es Pfarrer Steffann, gestiefelt und gespornt, auch mit dem Talar angetan, nach den Filialdörfern Lehnsdorf, Grubo, Mützdorf und Klepzig zu reiten. Wenn er dann in den dunklen Abendstunden zurückkehrte, wurde der gespenstische Reiter mit dem lang nachwallenden schwarzen Mantel oft der Schrecken der ihm begegnenden Wanderer. Pfarrer Steffann führte zu seiner Sicherheit unterwegs in der Seitentasche seines Talars stets eine geladene Pistole bei sich, die er einst bei der Predigt in Raben herauszunehmen vergessen hatte. Infolge seiner heftigen Gesten entlud sich die Waffe während der Predigt mit lautem Knall. Um den aufsteigenden Pulverdampf niederzudrücken, erhob er die Hand. Da flüsterte einer der Kirchenbesucher seinem Nachbarn zu: ‚Bück di, Fride, he schitt noch mal!‘ (Bücke dich, Gottfried, er schießt noch einmal!)"

Zum schmunzeln regte auch der Beitrag von Ella Rupprecht aus Belzig an. Es heißt: "Als 1926 die Chaussee in den Fläming gebaut werden sollte, gab es in Garrey Dickschädel, die sich diesem Unternehmen mit Nachdruck in den Weg stellten. Ein heimattreuer Klein Marzehnser verfasste nach der Fertigstellung der Chaussee schadenfroh ein Gedicht, das er im damaligen ‚Zauch-Belziger Kreisblatt‘ veröffentlichte. Die Querköpfe aus Garrey verstanden aber keinen Spaß und drohten dem Poeten mit einer Privatklage. Darüber erschrak der verspätete Goethe nicht wenig, er verlor die Courage und trat zwecks Entschuldigung den Weg nach Canossa, d.h. nach Garrey an, wo mit der Hilfe einiger guter Zigarren und der entsprechenden Flüssigkeit die Sache aus der Welt geschafft wurde."

Und hier das Gedicht vom "Chausseebau": "Als der Chausseebau begann, wollte die Gemeinde Garrey nicht ran. Baut euch die Chaussee alleine, wir liefern keine Steine. So lautete der Gemeindebeschluß, der streng befolgt werden muß.

Die Gemeinde Garrey hat es längst bereut, daß sie die Steinlieferung hat gescheut.

Die Gemeinde Garrey ist jetzt sehr verdrossen, weil sie vom Verkehr ganz abgeschlossen.

Oh Garrey, wie töricht bis du gewesen, an der Kultur kann die Menschheit erst genesen!

Die Gemeinde Neuendorf hingegen war klug und schlau, sie lieferte Steine und gab Land zum Bau. Die stets verfluchte Rummel ist jetzt tot, es tat auch wirklich not. Der alte Rummelweg ist verschwunden, wo Menschen und Pferde sich haben geschunden. Der alte Rummelweg ist verblichen und auf der Karte gestrichen. Die Fahrt von Klein Marzehns nach Niemegk war stets eine Tortur, solche Wege ihresgleichen, fand man in der Sintflut nur.

Auf geraden Wege, ohne Knick und Knie, ist man in Niemegk und weiß nicht wie. Autos flitzen hin und her, die Pferde scheuen nicht mal mehr. Bald haben wir die Autopost und die Kultur ist bei uns noch nicht verrost."