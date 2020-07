HGA

Hennigsdorf (MOZ) Ein Mann hat am Freitagabend im Bereich des Rathauses in Hennigsdorf Drogen an Kinder und Jugendliche verkauft. Ein zwölfjähriges Mädchen musste nach dem Konsum einer Droge ärztlich behandelt werden.

Nach Informationen der Polizei handelt es sich bei dem Drogenverkäufer um einen ihr bereits bekannten 28-jährigen Mann, der bislang jedoch nicht aufgegriffen werden konnte. Die Fahndung läuft. Die Eltern der betroffenen Kinder wurden informiert.