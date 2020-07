GZ

Gransee Während einer Verkehrskontrolle am späten Freitagabend in der Warthestraße in Gransee stellten die Beamten im Auto des 43-jährigen Fahrers starken Geruch von Cannabis fest. In dem Fahrzeug wurde eine größere Menge davon gefunden. Die Drogen wurden beschlagnahmt. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Nach Beendigung der Befragung wurde der Beschuldigte auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen.