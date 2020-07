Andrea Linne

Joachimsthal (MOZ) Joachimsthal. Mit Blüten und Kränzen geschmückt waren die Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Joachimsthal am Freitag nicht ohne Grund. Mike Kruse, aktives Mitglied der ehrenamtlichen Einsatztruppe, hatte seiner geliebten Christin einen Antrag gemacht und wollte nun aus der Liebe eine Ehe machen. Das ließen sich seine Mitstreiter der Freiwilligen Feuerwehr nicht entgehen. Sie rückten mit allem an, was das Paar würdig an diesem Tag begleiten konnte. Wie Robin Köhler, einer der vielen Gäste sagte, ist auch Christin zur Stelle, wenn Hilfe gebraucht wird. Auch wenn sie kein aktives Mitglied der Feuerwehr ist, so würde sie mit viel Toleranz und Ruhe ihren Mann unterstützen, wenn dieser zu langen Einsätzen oder Übungsstunden aus dem Haus ist.

Insgesamt elf Kameraden der Feuerwehr Joachimsthal waren bei der Trauung dabei. Sie spannten Bögen aus Feuerwehrschläuchen und gratulierten dem frisch getrauten Paar auf ihre Weise – in ihren blank geputzten Uniformen und mit knallroten geschmückten Fahrzeugen. Der Rest der Truppe stieß am Abend zur offiziellen Feier im Heidekrug Joachimsthal dazu. "Es war eine schöne Feier", so Robin Köhler abschließend.