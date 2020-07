Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Und wieder hat es gebrannt. In der Nacht zu Sonntag gingen drei Fahrzeuge im Brandenburgischen Viertel in Flammen auf.

Die Feuerwehr geht von Brandstiftung aus, wie Brandoberinspektor Eick Reimann von der Berufsfeuerwehr bestätigt. Der erste Notruf ging um 1.06 Uhr bei der Feuerwehr ein, bestätigt der 49-Jährige. In der Potsdamer Allee stand ein Transporter in Flammen. Das Fahrzeug, ein VW-Kleinbus, brannte auch im Innenraum komplett aus. Kurze Zeit darauf, stand ein Pkw BMW in der Fritz-Weineck-Straße in Flammen, danach brannte eine Zugmaschine eines Lkw in der Rheinsberger Straße. In allen drei Fällen bestätigt Reimann Totalschaden. Erst vor einer Woche hatte ebenfalls ein Feuerteufel eine Müllpresse und zwei Fahrzeuge angezündet.

Die Polizei war in der Nacht mit einem Großaufgebot vor Ort. Sie suchte nach Spuren, denn auch eine Woche zuvor hatte es in dem Plattenbaugebiet von Eberswalde an Fahrzeugen gebrannt.

Offenbar handelt es sich um eine neue Serie. Wie viele Feuerteufel es gibt und ob es sich dabei immer um denselben Zündler handelt, ist noch unklar. Zeugen sollten auf alle Fälle unbedingt ihre Beobachtungen der Polizei schildern. Hinweise nimmt jede Wache entgegen.

In den Eberswalder Facebook-Gruppen wird bereits rege diskutiert. Konkrete Anhaltspunkte zu dem oder den Tatverdächtigen gibt es bislang nicht. Auch 2018 und 2019 hatte es Brandserien in dem Viertel gegeben. 2019 legten Unbekannte in der Barnimer Straße Feuer, die Schäden mit mehr als 200 000 Euro verursachten.