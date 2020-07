Ulrike Pilz

von Ulrike Pilz Mit einem Sprung ins Becken erschüttern Jens und Nicole Nemitz, Anja Pfaffe sowie Marika und Carlo Bartz die Mittagsruhe im Freibad Golzow. Bei traumhaft sommerlichen Außentemperaturen von 29 Grad und angenehmen 24 Grad Wassertemperatur gönnen sich die Golzower Freibad-Fans eine wohltuende Erfrischung. Alle fünf kommen regelmäßig zum Entspannen und gemeinsamen Spaß haben in das kleine Freibad an der B102.

25 Autominuten südlich von Brandenburg gelegen, befindet sich das Sommerbad im Herzen Golzows am Flüsschen Plane. Nicht nur bei den etwa 1300 Einwohnern Golzows, auch bei vielen Brandenburgern, Bad Belzigern und sogar Berlinern ist das kleine Freizeitbad ein beliebter Anziehungspunkt. Seit dem 24. Juni können Schwimmbegeisterte wieder von Montag bis Sonntag von 12-20 Uhr die Angebote des Bades nutzen. Kinder ohne erwachsene Begleitung dürfen bis 18 Uhr bleiben.

Die moderaten Eintrittspreise sind nur ein überzeugendes Argument, dem Bad einen Besuch abzustatten. Volljährige Erwachsene zahlen günstige 2,50 Euro, Kinder und Jugendliche über fünf Jahre 1,50 Euro, Kinder bis fünf Jahre nur einen Euro. Erwachsene, die nur zum Feierabend ab 18 Uhr den Schwimmbereich genießen wollen, zahlen ebenfalls 1,50 Euro. Auch 10er Karten gibt es zu erschwinglichen Preisen.

Herzstück des Freibades ist der 300 Quadratmeter große Kombi-Pool mit 25 Meter Bahn. Eine gut sichtbare Abgrenzungsleine teilt den Nichtschwimmerbereich mit behindertenfreundlichem Einstieg und Handlauf sowie 85 Zentimeter bis 1,30 Meter Wassertiefe in den bis zwei Meter abfallenden Schwimmerbereich. Rings um das Schwimmbecken gestalten sich Freiluftduschen, ein Kleinkinderbecken sowie eine angrenzende Liegewiese mit begrenzten Schattenplätzen. Als Ausgleich dafür stehen den Besuchern kostenlose Sonnenschirme zur Verfügung. Gemütliche Sonnenliegen können für preiswerte 50 Cent ausgeliehen werden. Auch das frei zugängliche W-LAN-Angebot ist ein absoluter Pluspunkt im Bad Golzow. Auf der Badeingangsseite können durst- und hungergeplagte Schwimmgäste am Imbissstand neben Pommes und Bockwurst verschiedene heiße und kalte Getränke auswählen. Vor allem die acht Eissorten stehen hoch im Kurs.

Snacks können sich bewegungsfreudige Gäste auf der Liegewiese an den beiden Tischtennisplatten und auf dem Beachvolleyballfeld abtrainieren. Zwei Wasserballtore sorgen indes für gute Laune und Abwechslung im Badebereich. Aufgrund der momentanen Hygieneauflagen hat sich der Verein SG Turbine jedoch dagegen entschieden, entsprechende Spielgeräte wie Bälle, Flossen oder Tischtenniskellen auszuleihen.

Ebenfalls mit Auflagen verbunden ist die Besucheranzahl, die laut Schwimmmeister Jens Helbig "auf 150 Gäste beschränkt wird, um den geforderten Abstand zu wahren." Der große Ansturm blieb bisher im Freibad Golzow dieses Jahr aber ohnehin aus. "Unser Bad hatte in den vergangenen zwei Jahren zur Hochsaison erstmalig zwischen 1900 und 2100 Besucher zu verzeichnet. Wir hoffen natürlich, dass es für diese Saison noch mehr Zulauf gibt."

Jens Helbig führt mit zwei Rettungsschwimmern die Aufsicht im Bad. Der ausgebildete Rettungsschwimmer ist seit 2017 Gemeindearbeiter in Golzow und halbjährig über den Verein als Bademeister beschäftigt. Neben der Hilfe der Rettungsschwimmer lebt die Golzower Freibadkultur insbesondere vom Engagement der Vereinsmitglieder. So müssen Imbissstand und Eintrittsbereich betreut sowie die Außenanlage regelmäßig in Stand gehalten werden. Auch die Sanitäranlagen mit Toiletten und Duschen, die durch die tatkräftige Unterstützung emsiger Vereinsmitglieder 2007 saniert und modernisiert wurden, halten die Ehrenamtler durchgängig sauber.

Seit 1963 existiert das Schwimmbad Golzow. Nach mehreren Umbauten übernahm der Verein SG Turbine Golzow das gemeindeeigene Freibad vor zwölf Jahren. Auch das Wasser selbst veränderte sich. Wo früher ein Naturbad mit Wassereinspeisung aus der Plane betrieben wurde, entnehmen die Betreiber das Wasser nun aus einem Brunnen. Anschließend wird es gechlort und durchlaufend gefiltert. Die alten Abläufe für das Naturwasser wurden am Beckenrand verstöpselt, sodass kein Chlorwasser mehr in die Umwelt gelangen kann. 2017 wurden für das naturtemperierte Wasserbecken sogar mehrere Pappeln am Freibadrand gefällt, um das Badeareal mit mehr Sonne und damit Wärme für das Badewasser zu versorgen.

Um den gesamten Betrieb des Golzower Bademagneten zu finanzieren, zeichnen zum einen Eintrittsgelder, die Gemeinde Golzow sowie Vereinsbeiträge verantwortlich. Großen Anteil hat zum anderen auch die Stiftung "Gemeinsinn Golzow" des Windkraftparks CPC Germania GmbH. Die Firma stellt ein Prozent ihrer Einspeisevergütung der Stiftung zur Verfügung. In den zurückliegenden Jahren konnte sich das Freibad auf diese Weise eine neue Wasseraufbereitungsanlage sowie eine Wasserrutsche für 12.000 Euro anschaffen. Aber auch private Sponsoren tragen zum Fortbestehen des Badetriebs bei. So konnte sich der Turbineverein Anfang dieses Jahres an einer höhere Geldspende der Gesundheits- und Pflegepraxis von Viola Hohmann aus Golzow erfreuen. Die spendablen Unterstützer sind besonders für die Schwimmanfänger ein Segen. So kann im Freibad das Seepferdchen-Abzeichen erworben werden. Außerdem bietet das Freibad normalerweise für alle Drittklässler der Umgebung jeden Vormittag Schwimmunterricht an. Allerdings wendet Jens Helbig ein: "Das Schulschwimmen musste für die Drittklässler dieses Jahr wegen Corona leider ausfallen. Wir werden dann mit dem neuen Schuljahr für die Viertklässler Schwimmunterricht anbieten!" Der Saisonbetrieb läuft im Freibad Golzow noch bis voraussichtlich Mitte September, dann werden die Nächte zu kalt, um das Baden im "Wohlfühlbereich" weiter zu ermöglichen. Wer also das Sommerbad in Golzow kennenlernen möchte, sollte nicht lange zögern: es lohnt sich!