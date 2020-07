Alexandra Gebhardt

Wusterwitz (BRAWO) Wusterwitz hat sich mit seinem "Strandfest" weit über die Region einen Namen gemacht. Alljährlich lockt das Fest am ersten August-Wochenende Tausende Besucher mit Musik, Fahrgeschäften und Aktionen auf und um den Wusterwitzer See an. Zwar findet die Veranstaltung – wie so vieles – in diesem Jahr nicht statt, ein Besuch in Wusterwitz lohnt sich aber dennoch allemal.

Insbesondere an heißen Sommertagen kommen Wassersportler und Naturfreunde am idyllisch gelegenen Wusterwitzer Sees voll auf ihre Kosten. Die flach abfallenden Strände in den vielen kleinen Badebuchten eigenen sich perfekt für kleine Kinder zum Spielen, während es auf der weitläufigen Liegewiese an der Hauptbadestelle im Westen des Sees ausreichend Platz für Spiele und sportliche Aktivitäten gibt. Außerdem lädt hier ein großer Spielplatz zum Toben ein. Das schätzt auch Nina Güttler aus Neuruppin, die gerade in mit ihren Kindern Jonas und Tom im nahe gelegenen Brandenburg an der Havel Urlaub macht und die Badestelle bei einer Radtour um die Seen entdeckt hat. "Der Sand hier ist wirklich fein und das Wasser klar. Außerdem finden wir die vielen, versteckten, kleineren Badestellen entlang der Uferpromenade toll. Uns gefällt es mindestens so gut wie an der Mecklenburgischen Seenplatte oder der Ostsee", so Güttlers Fazit.

Die Chance, zwischen Wäldern, Seen und Weiden in Wusterwitz Urlaub zu machen, nutzen immer mehr Menschen aber auch auf dem Campingplatz von Jürgen und Evelyn Anders. Sie sind seit Januar 2017 Inhaber des kleinen, familiären Campingplatzes "Camping am See", mitten in der Natur am südlichen Wusterwitzer See und wissen als leidenschaftliche Camper selbst am besten, was es braucht, dass ihre Gäste sich wohl fühlen. Dazu zählen unter anderem saubere Sanitäranlagen, große Wiesen für Zelttouristen, auf Wunsch frische Brötchen direkt zum Campingwagen und kostenloses W-LAN auf dem gesamten Platz. Doch auch Hotels wie die "Residenz am See" oder die "Ferienwohnung und Monteursunterkunft Schubarth§ freuen sich über Gäste, die die Natur am Wusterwitzer See zu schätzen wissen. Doch auch Tierliebhaber finden hier ein kleines Eldorado. Nur 500 Meter vom Campingplatz entfernt, bietet ein Hundestand Vierbeinern die Möglichkeit für einen Ausflug ins kühle Nass.

Wer hingegen lieber Kultur erleben will, ist im unweit vom See gelegenen Stadtzentrum von Wusterwitz richtig. Die Wusterwitzer Kirche, ein spätromantischer Feldsteinbau, stammt auf dem 12. Jahrhundert und wurde schon kurz nach der Dorfgründung 1159 durch Erzbischof Wichmann von Magdeburg als Wehrkirche errichtet. Mit besonderen Details wie der gut erhaltenen spätgotischen Deckenbemalung zählt die Kirche heute zu einer der größten und wichtigsten in der Region. Ebenfalls interessant: die heutige Touristeninformation in der Ernst-Thämann-Straße 72. Hier befand sich die erste Schule des Ortes im sogenannten "Küsterhaus", das 1819 gebaut und 1869 ersetzt wurde. Heute sind hier im Obergeschoss oft Dauerausstellungen zu sehen.

Wem bei so vielen Erlebnissen der Magen knurrt, ist in Wusterwitz ebenfalls richtig. Am südlichen Ende der Ufer-Promenade können Gäste am Strandimbiss herzhafte und süße Snacks bekommen. Außerdem locken ein Italiener und ein Grieche mit sommerlich mediterranen Speisen und Blick auf das Wasser. Ein perfekter Ausklang für (ent-)spannnende Stunden am Wusterwitzer See.