Fürstenwalde (MOZ) Am Sonnabend musste die Polizei gleich zweimal heftige Streitigkeiten unter Lebenspartnern in Fürstenwalde verhindern.

Am frühen Sonnabendmorgen wurden Beamte wegen eines ausufernden Streits in die Nordstraße gerufen. Dort hatte ein Mann laut Polizeiangaben seine Lebensgefährtin getreten und geschlagen, wodurch die Frau stürzte und sich am Oberschenkel verletzte. Der Mann gab an, zuerst von seiner Partnerin attackiert worden zu sein. Einen Rettungswagen lehnten beide Parteien jedoch ab. So wurden Anzeigen wegen gegenseitiger Körperverletzung gestellt und der Mann vorübergehend seiner Wohnung verwiesen.

Zu einem weiteren Fall von häuslicher Gewalt kam es dann am Samstagabend in der Waldemarstraße. Dort hatte ein alkoholisierter 56-Jähriger eine Vase nach seiner Ehefrau geworfen. Wegen des gesundheitlichen und physischen Zustands des Mannes wurde ein Notarzt hinzugezogen, und der 56-Jährige schließlich ins Krankenhaus Rüdersdorf gebracht. Neben einer Anzeige wurde auch hier ein Wohnungsverweis gegen den Verursacher des Streits ausgesprochen.