Daniela Windolff

Kerkow (MOZ) Die Nachricht schlug Wellen in den sozialen Medien. Sarah Wiener musste Insolvenz für ihre Restaurants und Cateringunternehmen anmelden und nahm schweren Herzens Abschied von ihren Gästen und den betroffenen Mitarbeitern.

Das sorgte nun auch in der Uckermark für Unruhe und Gerüchte, denn Sarah Wiener betreibt seit einigen Jahren mit Partner Jochen Beutgen das Gut Kerkow. Ist der traditionsreiche Bio-Bauernhof auch von der Corona-Insolvenz betroffen?

Geschäftsführer Jochen Beutgen nimmt auf Anfrage dieser Zeitung dazu Stellung: "Auf Grund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Gastronomie und die Event-Branche mussten wir am 22. Juli Insolvenzantrag für die Gesellschaften Catering GmbH und Gastronomie GmbH anmelden. Seit Ausbruch von Corona in Europa haben sich die Frequenz- und Umsatzzahlen in unseren Restaurants drastisch reduziert. Die betreffenden Unternehmen sind von den Auswirkungen gleich doppelt betroffen, erstens wegen der Einschränkung der Kapazität aufgrund der durch Abstandsregeln und zweitens durch den Einbruch des Tourismus, der die Gästezahl massiv reduziert. Eventveranstaltungen finden faktisch keine mehr statt. Eine solch rasante Entwicklung konnte nicht vorhergesehen werden und eine positive Änderung der Lage ist derzeit nicht in Sicht", heißt es in der Stellungnahme des Unternehmens. "Uns ist bewusst, dass die aktuelle Situation für unsere Mitarbeiter, Lieferanten und Dienstleister eine Herausforderung darstellt. Vor dem Hintergrund der fehlenden Perspektiven in der Event- und Gastronomiebranche haben wir entschieden, unsere schon in den Vorjahren begonnene strategische Neuausrichtung der Unternehmensgruppe noch konsequenter umzusetzen und uns ganz auf die Lebensmittelproduktion zu konzentrieren. Künftig werden wir uns auf unsere Bio-Holzofenbäckerei, auf unsere regionale Metzgerei auf Gut Kerkow und die Beteiligungen im Lebensmittelbereich fokussieren", heißt es in der Stellungnahme.