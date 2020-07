Gesellenstückprüfung des Tichlerhandwerks in Kremmen Gesellenstückprüfung des Tichlerhandwerks in Kremmen © Foto: Volkmar Ernst

Volkmar Ernst

Kremmen (MOZ) Wenn Nabi Hassani demnächst mit Freunden durch Gransee geht, kann er ihnen sein Gesellenstück zeigen: eine Hauseingangstür. Es ist ein Kundenauftrag, den er für die Tischlerei von Michael Fehlberg in Gransee angefertigt hat. Schon allein das ist eine Auszeichnung, weil sie belegt, dass der Chef seinem Azubi vertraut und weiß, dass er eine Eins-a-Arbeit für seinen Kunden abliefern wird. Das hat Hassani auch getan und damit nun den letzten Teil der Gesellenprüfung bestanden.

Gut sieben Tage Arbeit liegen am Sonnabend hinter der Prüfungskommission der Tischlerinnung Oberhavel, die nun in der "Spargelscheune" im Kremmener Scheunenviertel noch die Gesellenprüfungsstücke begutachten und benoten muss.

14 Lehrlinge aus den Kreisen Ostprignitz-Ruppin und Oberhavel sind angetreten und hoffen, sich demnächst als Tischler-Gesellen bezeichnen zu dürfen. Dafür haben sie rund drei Jahre geackert, wie Hanna Karrasch, die bei der Tischlerei "Baldin" in Lindow lernt, erzählt. Sie selbst hat es geschafft, ihre Ausbildung in zweieinhalb Jahren zu beenden. Nach dem Abitur 2016 hat sie sich für ein Jahr Auszeit in Australien entschieden und sich überlegt, was danach kommen soll. Statt für ein Studium bewarb sie sich für einen Praktikum in der Tischlerei. "Ich wollte gern handwerklich arbeiten: Außerdem hat mich die lange Studienzeit abgeschreckt, ich wollte einfach früher Geld verdienen.", erklärt sie rundheraus. Und siehe da, es war die richtige Entscheidung. Die Arbeit mit Holz machte ihr Spaß. Sie bekam ein Ausbildungsangebot und nahm es an. Sonnabend präsentierte sie den Juroren ihr Gesellenstück: einen Anrichte aus Kirsche. Dabei habe ich da­rauf geachtet, dass das Furnier umlaufend zu sehen ist. "Eine schöne Arbeit", wie nicht nur von der Familie und den Freunden, sondern auch von den anderen Mitstreitern zu hören ist. Auch die Jury konnte sie überzeugen und hält nun ihre Bestätigung, die Gesellenprüfung bestanden zu haben, in der Hand. Der Gesellenbrief liegt noch bei der Tischlerinnung. Er wird, wenn Corona es nicht verhindert, während eines offiziellen Festaktes zur Freisprechung der Gesellen an die ehemaligen Lehrlinge überreicht. Die Anrichte wird Hanna Karrasch vorerst selbst behalten und bei ihr in der Wohnung einen Ehrenplatz bekommen.

Neben der Theorie und der Anfertigung des Gesellenstückes gehört auch noch ein dritter Handarbeitsteil zur Prüfung, wie Jens Hoschek, Mitglied der Prüfungskommission, und Andreas Woschinik, der diesjährige Kommissionsvorsitzende, erklären. In diesem erhalten die Lehrlinge eine Zeichnung und das zum Bau notwendige Material. In einer bestimmten Zeit müssen sie dann das geforderte Bauteil anfertigen. In diesem Jahr war es ein Fenster.

Von den 14 zur Prüfung angetretenen Lehrlingen konnten am Sonnabend elf ihren Heimweg in dem Bewusstsein antreten, sich nun Tischlergesellen zu nennen. Doch die anderen sind noch nicht ganz aus dem Rennen, wie Andreas Woschinik erklärt. "Sie können in einem halben Jahr noch einmal antreten und dann die Prüfungen wiederholen." Meist handele es sich nur um Patzer in der Theorie, die auf die Aufregung oder fehlende Sprachkenntnisse zurückzuführen sind.