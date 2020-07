MOZ

Storbeck-Frankendorf Betrüger sind bei einer 76-jährigen Frau in Strobeck-Frankendorf erfolglos geblieben. Die Senioren erhielt am Freitagnachmittag einen Anruf, bei dem ihr eine unbekannte Frau in gebrochenem Deutsch erklärte, dass sie Geld gewonnen hätte und ihr dieses dann später zu Hause überbracht werden solle. Weil die 76-Jährige aber in ihrer Zeitung bereits über solche Betrügereien in der Region gelesen hatte und für eine solche Masche sensibilisiert war, lehnte sie ab und wimmelte die Betrügerin ab, teilte die Polizei am Sonntag mit.