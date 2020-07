BRAWO

Brandenburg So turbulent wie das Wesen der kleinen "Runa" gestaltete sich auch ihr Weg ins Tierheim. So gelangte Runa eigentlich schwanger als Fundtier dorthin, wie sich jedoch im Rahmen der Geburtshilfe herausstellte, waren ihre Kitten im Mutterleib verstorben. In der Folge wurden Gebärmutter und Eierstöcke entfernt (Ovariohysterektomie) und Runa benötigte zunächst eine kleine Rehabilitationsphase. Eingezogen ins Katzenhaus zeigte sich die wunderschöne Katzendame als absolut aufgeschlossen, menschenbezogen, neugierig und verspielt. Gesucht wird für Runa daher pfötchenringend ein liebevolles Zuhause, mit viel Ansprache, Zeit zum Kuscheln und Spielen sowie Freilauf nach der Eingewöhnung.

Runa erblickte im Jahr 2019 das Licht der Welt, ist geimpft und kastriert.