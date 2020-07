MOZ

Neuruppin In einem Neuruppiner Aldi-Markt hat eine Mitarbeiterin am Sonnabend einen Ladendieb gestellt und die Polizei gerufen. Der 38-jährige Mann wollte Fleisch im Wert von 22 Euro mitgehen lassen. Bei der Feststellung seiner Personalien stellte sich heraus, dass der Mann bereits am Donnerstag bei Jacob Cement an der Mesche bei einem Ladendiebstahl erwischt wurde. Über die Staatsanwaltschaft wurde ein Beschluss erwirkt, dass die Wohnung des Mannes nach weiterem Diebesgut durchsucht werden konnte. Dabei wurden ein Fahrrad, eine Geldbörse, eine Geldkassette und beschädigte Diebstahlsicherungen von Bekleidungen gefunden.