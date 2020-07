Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Was, wenn Kinder leichte Erkältungssymptome aufweisen, Schnupfen oder Husten haben?

Die Sensibilität im Zusammenhang mit den Hygieneverordnungen stellt Familien vor Herausforderungen, hat Martin Hampel, einer der Sprecher des Kita-Elternbeirats in Frankfurt (Oder), festgestellt. "Gerade im Sommer: zweimal baden gewesen, einmal kühleres Wetter, dann hat ein Kind einen Schnupfen", sagt er. Die Einrichtungen können ihnen die Betreuung verweigern. Aber was dann?

Vielleicht haben die Eltern ihre Kind-Krank-Tage bereits während der Schließzeit aufgebraucht. Für sie könne es dadurch zu einer prekären Einnahmesituation kommen, vor allem für alleinerziehende Mütter, mit ohnehin höherem Armutsrisiko, sagt Hampel. Er kann sich vorstellen, dass Eltern mit geringem Einkommen auf staatliche Hilfe zurückgreifen, weil sich für sie Arbeit "nicht mehr lohnt". Auch für Arbeitgeber könne es leichter sein, jemanden ohne Kinder einzustellen.

Eine Alternative wäre das Homeoffice seiner Meinung nach nicht, selbst für Eltern, die damit in den vergangenen Monaten gute Erfahrungen sammelten. "Wenn man die Kinder bei den Hausaufgaben unterstützt und die Pädagogenrolle übernimmt, hat man keine Zeit zu arbeiten", weiß der dreifache Vater auch aus eigener Erfahrung. Fange man dann erst um 20 Uhr an, sei das mit dem Arbeitsschutz kaum vereinbar. Auch für Kinder, egal ob sie Kita, Schule oder Hort besuchen, habe das Auswirkungen. "Es bedeutet Verlust von sozialer Teilhabe und von Wissensaufnahme", sagt er und befürchtet Spätfolgen in der Bildungssozialisation.

Auf Nachfrage informiert die Stadt: Es liegen derzeit keine Erkenntnisse vor, dass viele Kinder aus den genannten Gründen von Betreuung ausgeschlossen sind. Verwiesen wird auf die weiter geltenden Hygienevorschriften. Die Einrichtungen seien in der Pflicht, mit dem Thema besonders sorgsam umzugehen. Empfohlen werde, dass Kinder mit Anzeichen einer akuten Atemwegsinfektion Kitas nicht besuchen dürfen. Zwar heißt es: "Von akuten Atemwegsinfektionen sind einfache Erkältungskrankheiten verbunden mit Schnupfen oder Husten ohne Fieber zu unterscheiden." Dann gebe es keinen Anlass, das Kind nicht zu betreuen. Allerdings sei es für Mitarbeitende nicht möglich, zu beurteilen, worum es sich handelt.

Martin Hampel sagt, es ist allgemein ein Problem, dass Eltern ihre Kinder gesünder einschätzen, als sie sind. Auch die Stadt betont, dass es bei dem Thema – nicht nur in Corona-Zeiten – einen Interessenkonflikt geben kann: Eltern müssen ihren beruflichen Verpflichtungen nachkommen und kleine Kinder sind häufig erkältet. "Die Kindertagesstätten versuchen dabei im Rahmen ihrer Möglichkeiten, allen Seiten gerecht zu werden. Letztlich liegt die Verantwortung für das Wohl aller Kinder jedoch beim Träger und der Einrichtungsleitung."

Für Martin Hampel ergibt sich außerdem die Frage, was in den beschriebenen Fällen mit den Kitagebühren ist. Die Stadt verweist darauf, dass auch bei Urlaub oder Krankheit Beitragspflicht besteht, da der Platz freigehalten und finanziert wird. Nach wie vor gebe es jedoch die Regelung, dass der Träger in Ausnahmefällen (vor allem familiären Notsituationen, Abwesenheit während einer Kur oder länger als sechs Wochen andauernden entschuldigten Fehlzeiten) auf Antrag "von der Beitragspflicht für die betreffenden Zeiträume abweichen" kann.

Treffen im August/September

Martin Hampel wünscht sich, dass Gesundheits- und Jugendamt sich so schnell wie möglich mit allen Trägern der Stadt zusammensetzen und ein Handlungskonzept erarbeiten. Die Stadt kündigt an: Geplant sind Abstimmungen mit dem Gesundheitsamt, den Trägern von Kitas (AG Kita, 13. August) sowie dem Kita-Elternbeirat (Sitzung am 8. September).