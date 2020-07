Andrea Linne

Eberswalde (MOZ) Eberswalde. Guten Morgen Eberswalde, eine seit 681 Folgen laufenden kostenfreie Kulturreihe, die an jedem Samstagmorgen um 10.30 Uhr stattfindet, erhält von der Edis eine Förderung in Höhe von 20 000 Euro. Unter acht Projekten im Land Brandenburg konnte sich Udo Muszynski mit der Veranstaltungsfirma Mescal durchsetzen.

Das Geld kommt gerade zur rechten Zeit. Denn seit Mitte März Corona ausbrach, musste sich die Reihe aufs Streamen und Online-Übertragungen verlegen. Zwar konnte so ein anderes und breiteres Publikum erschlossen werden. Doch jede Übertragung kostete mit 6000 Euro deutlich mehr als die sonst im Freien oder im Kreishaus stattfindenden Veranstaltungen. Nun will Udo Muszynski etwas Neues probieren – mobil, temporär und für jeden gut erreichbar im Freien der City, um den hygienischen Gegebenheiten besser zu entsprechen als in einem geschlossenen Raum.