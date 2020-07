Mandy Oys

Schönfließ (MOZ) Zu einem schweren Unfall mit fünf Verletzten ist es am Sonntag gegen 13 Uhr auf der B 96a zwischen Schönfließ und Bergfelde gekommen.

Eine 75-jährige Frau und eine weitere Insassin ihres Wagens mussten laut Leitstelle mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen werden. Eine dritte Person wurde per Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Alle drei saßen in einem VW, dessen 75-jährige Fahrerin laut Polizei von der B96a nach links abbog. Ein Mercedes aus der Kolonne dahinter habe überholt und prallte gegen den abbiegenden VW, so die Polizei auf Nachfrage. Der VW überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Vier Rettungswagen, mehrere Funkwagen, Feuerwehr und Luftrettung waren im Einsatz.

Auch die zwei Insassen des Mercedes wurden verletzt.

Die B 96a war für etwa eine Stunde voll gesperrt.