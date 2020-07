Volkmar Ernst

Mühlenbeck (MOZ) Auch mit 100 Jahren ist Walter Strelzyk, der am Sonnabend in Mühlenbeck seinen runden Geburtstag feiern konnte, noch fit, sowohl körperlich als auch geistig.

Na gut, dass Gehör hat schon etwas nachgelassen, aber ein Problem ist das nicht. Den Alltag in seiner Wohnung, die in der ersten Etage eines Mietshauses liegt, meistert er souverän, nicht einmal die Treppenstufen bereiten ihm Probleme. Dass seine Tochter Barbara, die in Rostock lebt, und die Familien Strelzyk und Minuth, die im Ortsteil Feldheim wohnen, sich in der Pflege des Vaters ablösen, ist eine angenehme Abwechslung und erleichtert dem Senior den Alltag, vor allem aber schützt es vor der Einsamkeit. Denn seine Frau Irene, die er immerhin 79 Jahre kannte und mit der er 73 Jahre verheiratet war, starb vor zwei Jahren. Mit ihr war er 1997 nach Mühlenbeck gezogen, weil dort zwei der zehn Kinder leben, die das Paar hatte.

Dass Walter Strelzyk mit 100 Jahren Tausend und sogar mehr Geschichten erzählen kann, liegt auf der Hand. Manchmal hilft seinen Tochter Barbara, diese Geschichten zeitlich einzuordnen. Doch mit fester Stimme ist der Senior auch heute noch ein guter Erzähler, dem die Gäste sehr gern zuhören.

In Falkenhagen bei Waren/Müritz ist Strelzyk aufgewachsen. Dass er nicht in den Krieg musste, freut ihn noch heute. In der Landwirtschaft wurde seine Arbeitskraft gebraucht, und auch später blieb er dieser Beschäftigung treu und arbeitete als Traktorist. Seine Frau Irene lernte er 1939 kennen. Sie stammte aus Polen und war eine "Augenweide", wie er schelmisch lächelnd sagt. Kein Wunder also, dass er sich verliebte. Doch gern gesehen waren solche Verbindungen zu jener Zeit, als die Nazis an der Macht waren, nicht. Dennoch heirateten die beiden noch 1945. Dafür wurde sogar das Hochzeitkleid bis zum Tag der Trauung "verbuddelt", wie er erzählt. Nach Ende des Krieges folgte Walter seiner Irene, die von den sowjetischen Besatzungstruppen wieder nach Hause geschickt wurde, mit dem ersten Sohn Peter nach Polen. Doch kehrte die Familie später nach Deutschland zurück. Da hat er in Feldberg sogar Hans Fallada, der damals dort Bürgermeister war, kennengelernt. "Ich habe ihn kutschiert, dabei haben wir uns angefreundet", erzählt Strelzyk munter weiter.

Zehn Kinder, von denen heute noch acht in Deutschland, zwischen Ostseeküste und Bayern verstreut, leben, machten das Glück des Paares perfekt. Nach der Zahl der Enkel und Urkenkel gefragt, antwortet der Senior salomonisch: "Es sind viele, sehr viele." Nicht alle, aber doch "viele" kommen am Sonnabend, um dem Jubilar zu gratulieren. Gefeiert wird mit einer gemütlichen Kaffeerunde in Berlin-Frohnau. "Denn bei 100 Jahren, da wird man schon früher müde", so der Jubilar.