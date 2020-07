Potsdam (MOZ) Namen sind Schall und Rauch? Mitnichten. Diese Redensart gilt vor allem nicht für Straßennamen. Sie sind im besten Fall ein Ausdruck von Wertschätzung. Wenn sich eine Kommune dazu entschließt, einen Namen zu ändern, dann ist das tatsächlich mit großen Kosten verbunden, denn es ist eine Anpassung von Personalausweisen, Briefköpfen und Adressschildern nötig. Doch manchmal sind solche Änderungen wichtig. Vor allem wenn sich die Perspektive auf historische Personen oder Ereignisse verändert. Niemand will heute im öffentlichen Raum an Personen der Nazi-Zeit erinnert werden.

Und der Begriff "Mohrenstraße" ist ganz eindeutig mit der Kolonialisierung und Versklavung von Menschen verbunden, er ist diskriminierend und sollte definitiv verändert werden – auch in Wittenberge, wo es eine Mohrenstraße gibt.

Genauso wichtig ist es, dass Namen für Straßen in neuen Stadtvierteln mit Bedacht gewählt werden. So wird vielerorts nur wenigen Frauen diese Ehre zuteil. Städte und Gemeinden haben bei Neuerschließungen die Chance, ohne Einführung einer Quote für Gleichberechtigung zu sorgen – und ohne zusätzliche Kosten.