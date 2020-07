Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Nicht nur mit dem Klang von der Glocke des Alten Gymnasiums und des plätschernden Wassers vom Springbrunnen davor konnten am Freitagabend Neuruppiner in das Wochenende starten. Eddy Ruiz hatte direkt am Denkmal von Friedrich Wilhelm II., der 1787 den Wiederaufbau Neuruppins nach dem Stadtbrand angeordnet hatte, sein Mikrofon und seinen Verstärker aufgebaut.

Mit seinen gefühlvollen Balladen brachte der Gitarrist den einen oder anderen Passanten, der durch die Abendsonne spazierte, noch dazu, ein paar Minuten zu verweilen. Einige warfen ihm auch ein paar Euro in seinen Gitarrenkoffer. Ruiz spielte in Neuruppin aber nicht nur, um ein paar Euro zu verdienen. "Ich bin gerade auf einer Tour", verrät der 45-Jährige, der in Havanna auf Kuba geboren wurde und seit acht Jahren in Berlin lebt. Die Hauptstadt kenne er gut. "Aber ich kenne nicht viel von Deutschland. Außerdem spreche ich in Berlin fast nur Englisch und ich möchte, dass mein Deutsch besser wird", sagt er.

Deshalb hat er sich entschieden, das Land, die Menschen und deren Leben während einer Tour kennenzulernen, bei der er vor allem kleinere Städte und Dörfer ansteuert. Start war vor wenigen Tagen in Greifswald. Neuruppin war am Freitag seine zweite Station und am Sonnabend stand Neubrandenburg auf dem Programm. Ruiz will aber nicht nur musizieren, sondern auch Orte und Menschen kennenlernen. Im lange abgeriegelten Kuba habe er sich eingesperrt gefühlt. Ob die Menschen zu DDR-Zeiten das auch so gespürt haben und wie sie damit umgegangen sind, möchte er beispielsweise herausfinden. Wie lange seine Tour gehen wird, steht nicht fest – Ruiz möchte sich von einem Ort in den nächsten treiben lassen. "Vielleicht drei Jahre?", meint er.

Musikalisches Tagebuch

Seine Erfahrungen behält er dabei nicht für sich, sondern teilt sie im Internet auf seinen Youtube-Kanal "Going Somwehre", was übersetzt so viel wie "Irgendwohin gehen" bedeutet. Denn überall, wo er auftritt, macht Ruiz einen kleinen Filmbeitrag. So wird im Laufe der Zeit ein musikalisches Reisetagebuch entstehen. Neuruppin hat auf ihn einen guten Eindruck gemacht. "Es ist schön groß und sauber – und einfach entspannt", so der Berliner. Am Montag wird er noch einmal in Neuruppin sein. Dann sitzt er mit seiner Gitarre am Bollwerk und präsentiert seine gefühlvollen Songs, in denen er das verarbeitet, was er erlebt, fühlt und denkt. "Es geht viel um meine Erfahrungen und wie ich damit umgehe", so der 45-Jährige. Seinen Auftritt will Ruiz um 17 Uhr beginnen. Musiker aus der Region, die eigene Lieder beisteuern möchten, sind willkommen – nicht nur zum gemeinsamen Spielen, sondern auch zum Austausch.