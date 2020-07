Roland Möller

Wittstock Es war eine passende Veranstaltung für den Abschied von Hansa Wittstocks langjährigen Trainer Jörg Lutter. Über 200 Zuschauer verfolgten zunächst die Ehrungen für Lutter, der 14 Jahre erfolgreich das Männerteam trainierte und Co-Trainer Wolfgang Trapp, der nach 60 Jahren von der Bühne ging.

Schiedsrichter Chris Krassowski, der extra für dieses Spiel reaktiviert wurde, pfiff die Partie zwischen dem aktuellen Landesligateam und den Lutter All Stars an: Immerhin 21 ehemalige Hansa-Kicker fanden sich zur dieser Abschiedspartie im Stadion des Friedens ein. Und es wurde kein lockeres Schiebchen, vor allem in Halbzeit eins wurden die Zweikämpfe schon engagiert, jedoch nie unfair geführt. Das Landesligateam ging 3:0 in Front, dann glich Ex-Torjäger Stefan Wolter per Hattrick zum 3:3 aus. Und es ging abwechslungsreich weiter. Passend für den Abend erzielte Joel Lutter, der elfjährige Sohn vom scheidenden Trainer, kurz vor Ende für das Landesligateam per Elfmeter den Endstand zum 5:5-Unentschieden. "Es war ein geiler Abend, ich hätte nie gedacht, dass so viele ehemalige Spieler zu dieser Partie kommen. Danke. Das war heute auch eine tolle Werbung für Hansa", freute sich Jörg Lutter. rom