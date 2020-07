Kai-Uwe Krakau

Werneuchen, Seefeld, Tiefensee, Hirschfelde, Weesow (MOZ) Zum Schluss gab es keine Diskussion mehr – wie wichtig die Feuerwehr für die Menschen ist, war allen Stadtverordneten von Werneuchen bewusst.

Darüber hinaus ist sie auch eine kommunale Pflichtaufgabe. Einstimmig verabschiedete das Gremium in seiner jüngsten Sitzung den Gefahrenabwehrbedarfsplan 2020.

Vor dem Beschluss hatte Stefan Finke von der Luelf & Rinke Sicherheitsberatung GmbH Viersen noch einmal kurz die wesentlichen Punkte des mehr als 150 Seiten umfassenden Papiers erläutert. Für das gesamte Stadtgebiet gehen die Fachleute danach von einem "relativen Gefahrenpotenzial" aus.

Bei der sogenannten Gefahrenart "Brand" weist der Plan darauf hin, dass es in Werneuchen und Seefeld mehrgeschossige Wohngebäude mit Höhen von mehr als sieben Metern gibt. Bei der technischen Hilfe stehen die Bundesstraßen 158 sowie 168, mehrere Landesstraßen sowie die Bahnstrecke der RB25 im Mittelpunkt. "Die Stadt ist eine ausgesprochene Auspendler-Kommune", so Finke. Dies habe auch Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren. So würden tagsüber deutlich weniger Kräfte zur Verfügung stehen. Konkret bedeutet das: Von aktuell 149 Feuerwehrleuten sind 121 nicht im Stadtgebiet, sondern arbeiten mitunter viele Kilometer entfernt.

Zusätzliche Fahrzeuge

Die bestehende Standortstruktur wird vom beauftragten Büro als sinnvoll angesehen und sollte erhalten bleiben. Eine Zusammenlegung sei "nicht zielführend". Bei der Ausstattung wird dagegen empfohlen, zusätzliche Fahrzeuge zu beschaffen. Dies trifft insbesondere auf eine Drehleiter zu. Das Hubrettungsfahrzeug muss bisher im Ernstfall aus Bernau beziehungsweise Altlandsberg (Märkisch-Oderland) angefordert werden.

Die Löschwasserversorgung in Tiefensee wird als problematisch angesehen, dort sollte auch eine entsprechende Vereinbarung mit Nachbarkommunen getroffen werden, so Finke. Insbesondere für die Feuerwehr Werneuchen müsste die Zahl der Einsatzkräfte erhöht werden. Diese liege derzeit bei 28, eine Sollstärke von 44 Männern und Frauen werde angestrebt. Eine Möglichkeit wäre es, Verwaltungsmitarbeiter für eine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr zu gewinnen, so Finke. Einen nicht unerheblichen Personalmangel gebe es aber auch in Seefeld, Hirschfelde und Weesow. Zudem könnte der weibliche Anteil – er liegt gegenwärtig bei 17 Prozent – aufgestockt werden. Die Stadt Werneuchen hatte zum ersten Mal ein externes Unternehmen mit der Bedarfs- und Potenzialanalyse beauftragt. Kommunen sind gesetzlich dazu verpflichtet, alle fünf Jahre einen Gefahrenabwehrbedarfsplan zu erarbeiten.