Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Kamele, Kängurus, Katta-Äffchen oder Nasenbären.... das sind die Publikumslieblinge im Angermünder Tierpark. Doch abseits der Besucherpfade steht ein ganz anderes Tier im Fokus von Tierparkleiter Dennis Sonnenberg, ein Winzling, ein Plagegeist: die Stechmücke.

Der Tierpark Angermünde beteiligt sich an einem deutschlandweiten Forschungsprojekt des Friedrich-Loeffler-Institutes Greifswald. In dem Projekt CuliFo, das für Culicidae Forschung, also Stechmücken-Forschung, steht, wollen Wissenschaftler die verschiedenen Mückenarten und ihre Verbreitung genauer untersuchen. Dabei geht es vor allem darum, die Ausbreitung tropischer Stechmücken in Deutschland und das damit verbundene Risiko der Übertragung von Krankheitserregern durch Mücken zu erforschen. Ziel ist es, in einem "Mückenatlas" ähnlich wie schon bei Zecken, Risikogebiete zu kennzeichnen und Übertragungswege zu erkennen, um besser vorsorgen zu können.

Gefährliche Tropenviren

In den vergangenen Jahren wurden bereits mehrere exotische Mückenarten in Deutschland nachgewiesen, zum Beispiel die Asiatische Tigermücke, die unter anderem Erreger des Dengue- und Chikungunya-Fieber übertragen, oder die Japanische Buschmücke, die das Virus für Japanische Enzephalitis verbreitet. Auch das für den Menschen harmlose Usutu-Virus kann durch Mücken übertragen werden. Ihm wird unter anderem ein großes Amselsterben zugeschrieben.

Azubi betreut das Projekt

Für den Angermünder Tierparkleiter Dennis Sonnenberg ist die Unterstützung der Mückenforschung aus mehreren Gründen ein Herzensanliegen: "Ein Tierpark hat ja nicht nur die Aufgabe, Tiere zu präsentieren und Erholung zu bieten, sondern auch einen Bildungs- und Forschungsauftrag. Wir sind selbst stark an diesem Projekt interessiert, um unsere Mitarbeiter, Besucher und auch unsere Tiere vor Infektionen durch Mücken besser schützen zu können." Vor einigen Jahren grassierte die Vogelmalaria in den Volieren des Tierparks. Vermutlich wurde auch sie von Mücken übertragen. Als er die Anfrage des Friedrich-Loeffler-Institutes erhielt, ob er sich an dem Forschungsprojekt beteiligen möchte, hat Sonnenberg deshalb sofort zugesagt. Der Angermünder Tierpark wurde als eine von bundesweit 450 Stellen ausgewählt, wo über einen längeren Zeitraum hinweg regelmäßig Mücken eingefangen und zur genauen Untersuchung im Labor eingeschickt werden. Mit der Betreuung des Projektes hat Dennis Sonnenberg seine Auszubildende Johanna Franz betraut, für die das in ihrem ersten Lehrjahr zur Zoo-Tierpflegerin schon eine spannende Aufgabe ist. An einem so großen Forschungsprojekt mitwirken zu dürfen, findet die 20-Jährige interessant. Sie ist übrigens mittlerweile der dritte Lehrling, den Dennis Sonnenberg im Angermünder Tierpark ausbildet.

Mückenfalle mit Lockstoff

In einem für Besucher unzugänglichen Bereich des Tierparks wurde eine Mückenfalle aufgestellt, die mit einem speziellen Duftstoff, der den Geruch von Menschen oder anderen Warmblütern imitiert, die Stechinsekten anlockt und sie durch einen Ventilator in ein trichterförmiges Netz saugt, wo sie nicht mehr entkommen können. Danach werden sie schockgefrostet. Einmal pro Woche wird die Falle 24 Stunden lang aktiv. Johanna Franz muss anschließend die winzigen Blutsauger aus der Falle sammeln, zählen und einschicken und muss dabei äußerst vorsichtig vorgehen, um die froststarren Insekten nicht zu beschädigen, denn jedes Beinchen, jedes noch so winzige Körperteil kann für die Bestimmung der Art wesentlich sein. Zusätzlich wird ein Klimadiagramm erstellt.

Die Daten werden für den Mückenatlas zusammengetragen, der nun auch Angermünde anzeigt. "Wir werden in die Auswertung des Forschungsprojektes einbezogen und sind schon sehr gespannt", sagt Dennis Sonnenberg.