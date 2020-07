In neuer Rolle: Allrounder Maximilian Haupt (in Blau) lässt Unions Coach nun in vorderster Front arbeiten. Er zog hier an Leon Spitzer vorbei. Mehr Bilder zum Spiel stehen auf www.fupa.net. © Foto: Matthias Haack

Wustrau (moz) Der SV Union Neuruppin zählt zweifellos zu den Mannschaften, denen eine Hammersaison bevorsteht. Ein Kampf an drei Fronten: 34 Spieltage in der Landesklasse, mindestens ein Duell im neuen Kreispokal und vielleicht noch zwei im alten. "Am liebsten wäre mir", so Trainer Stephan Ellfeldt, "wenn wir uns aus dem noch laufenden Wettkampf zurückziehen. Doch meine Mannschaft will das nicht."

Es geht am kommenden Sonntag auch ums Prestige, denn Gegner ist ab 14 Uhr der gastgebende MSV Neuruppin II. Union ist immerhin der erfolgreichste Ruppiner Verein des letzten Jahrzehnts im Kreispokal. Nur stehen die Vorzeichen diesmal nicht unbedingt pro Union. Zumindest nicht auf den ersten Blick. "Drei Monate lang waren wir im Homeoffice und fangen nun alle wieder bei Null an. Es ist meine Pflicht als Trainer, an die Gesundheit der Spieler zu denken. Und die sehe ich gefährdet bei dieser Fülle an Pflichtspielen." Die freien Wochenenden sowie damit körperliche und mentale Erholungsphasen bis Juni 2021 dürften rar werden, weil auf drei Hochzeiten getanzt wird. Wenn dann auch noch der Abstiegskampf dazukommen sollte – oh man. Ellfeldt wütend: "Da wird von den spielleitenden Gremien vergessen, dass wir uns im Amateurbereich bewegen."

Wohl dem, der über einen breiten Kader verfügt. Den hat Union. Und einen, der eine hochinteressante Serie erwarten lässt. Am Freitagabend brachte Ellfeldt zur zweiten Halbzeit beinahe eine komplett neue Elf auf den Wustrauer Rasen. Am Ende hieß es gegen den Aufsteiger zur Kreisoberliga 4:1 (2:1), nachdem Justin Größer, Maximilian Haupt und Markus Filarski (2) die Tore für den Höherklassigen und Domenic Biemann für den Unterklassigen erzielt hatten. 20 Kicker, am Freitagabend im Hochsommer, auswärts – wow. Die Einstellung spricht für die Neuruppiner, die sich in ein anderes fußballerisches Korsett zwängen müssen als bislang. Eines, das mehr auf Athletik und Robustheit setzen wird. Der Coach: "Wir sind aus meiner Sicht über Jahre eine weich spielende Truppe gewesen. Jetzt kommt Körperlichkeit dazu."

Das liegt unter anderem am Stil der Zugänge und an einem, den Ellfeldt eine neue Rolle verordnet: Maximilian Haupt gilt als willensstarker Modellathlet. Zwei Eigenschaften, die eine Person extrem selten auf sich eint. Haupt soll in vorderster Linie zum einen permanent anspielbereit sein und zum anderen die gegnerische Abwehr druckvoll anlaufen. Der Coach weiß um die Haupt‘sche Rolle und mögliche Wertigkeit fürs Team. Es sei für "jeden Gegner unbequem, gegen so einen wie Max zu spielen". Justin Größer (von Walsleben) beeindruckt mit Auge und Technik und Laufbereitschaft und Torgefahr und Torriecher, wie beim Führungstreffer in Wustrau, als er bei einem Standard am schnellsten schaltete. Wirbeln dann Markus Filarski oder Christian Lenz auf dem Flügel, sorgt dies jede Defensive in der Landesklasse. In der offensiven Hinterhand haben die Neuruppiner zudem Damir Thaer (Rheinsberg) – auch jemand, der mit Wucht beeindruckt und eine Partie drehen kann.

Rohdiamant für die Defensive

Christian Simroth (von Oranienburg gekommen) hinterlässt in der Abwehrmitte einen stabilen, unaufgeregten Eindruck. Er ist mit dem trefflichen Fuß für den Diagonalball ausgestattet. Über Zugang Nummer 4 sagt der Coach: "Ein Rohdiamant, der unser Spielsystem aufsaugt, aber noch Zeit benötigt." Ahmad Salama Alalawesch (Rheinsberg) kam inmitten des zweiten Durchgangs am Freitag als Defensivarbeiter ins Team. Nummer 5 der neuen Unioner ist ein alter Bekannter: Oliver Jundel hütete vor drei Jahren noch das Gehäuse beim Landesklasse-Vertreter Lindow, ist dann nach Mirow gezogen, inzwischen jedoch Neuruppiner. Überhaupt schnürt eine Reihe von Ex-Lindowern nun die Töppen für die Gildenhaller: Max Hanke, Philipp Wiese, Maximilian Haupt, Markus Filarski, Oliver Jundel.

Drei Trainingseinheiten, zwei Testpartien, dann schon das Pokalspiel – null Chance, um wieder einmal das Endspiel zu erreichen? Garantiert nicht. Die Unioner Kaderbreite und -erfahrung zieht auch eine Vielzahl von praktizierbaren Spielsystemen nach sich. Ausrechenbar sind die Unioner auch wegen ihrer immensen Fülle an Leuchtfeuern nicht.