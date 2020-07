Bob Dylan von der Spree: Rolf Kutschera eröffnete das Lagerfeuer-Konzert auf der Terrasse des OFFI und erzählte in seinen Folksongs viele Geschichten, in denen nicht nur von der Sonnenseite des Lebens die Rede ist. © Foto: Jörn Kerckhoff

Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Lauer Sommerabend, prasselndes Lagerfeuer und dazu richtig schön entspannte Livemusik – das zweite Lagerfeuer-Konzert im OFFI bot den Besuchern die Möglichkeit, den Sommer in vollen Zügen zu genießen. Leider inklusive Mücken. Mit Rolf Kutschera, "Chimana" und der Band "Helio" traten drei Acts auf, die die Plagegeister zwar nicht vertreiben, aber – beinahe – vergessen machen konnten.

"Das ist das zweite Lagerfeuer-Konzert und wir wollen das schon jedes Jahr machen, in Zukunft eventuell sogar zweimal im Jahr", erzählen die beiden Macher Alexander Schromm und Robert Leepin. Beide arbeiten im Jugend-, Kultur-, Bildungs- und Bürgerzentrum in Bad Freienwalde. Die Lagerfeuer-Konzerte sind keine Massenveranstaltung, sollen sie auch gar nicht sein. Aber um doch jedem, der wollte, die Möglichkeit zu geben, sich die Auftritte anzusehen und anzuhören, übertrugen Schromm und Leepin das Konzert über ihren Facebook Account jugendarbeit-offi. Aber selbst dabei sein war natürlich schöner.

Den Auftakt machte Rolf Kutschera, der neben eigenen Songs vor allem auch Lieder von Bob Dylan im Repertoire hat. Kein Wunder, klingt Kutschera doch irgendwie nach Dylan – beide haben sicher nicht die schönste aber definitiv eine ausdrucksstarke Stimme. Die passt auch zu den Folksongs von Kutschera, die viel von Liebe und Leid erzählen – vom Leben eben. So etwa in "Angeline", ein Lied, das Kutschera für eine verflossene Liebe geschrieben hat. "Ich habe viele Songs mit Frauennamen als Titel", erzählte der Barde – jeder hat seine Vergangenheit.

Irgendwann kam es dann zu einer Premiere, Rolf Kutschera bat Katharina Förster alias Chimana zu sich, um ein paar Stücke mit ihr gemeinsam zu singen. "Wir wohnen zwar in Berlin in einer WG zusammen, aber wir haben es tatsächlich erst vor zwei Tagen geschafft, uns zusammenzusetzen und ein paar Songs gemeinsam zu proben", erzählte die junge Frau.

Nach dem Auftritt von Rolf Kutschera griff Chimana selbst zur Gitarre. "Auch ein Hallo an alle Gäste da draußen an den Laptops, Handys und Tablets", begrüßte sie die Fans, die nicht auf der Terrasse des OFFI dabei sein konnten. "Ja, ich heiße Katharina Förster, aber ich dachte mir, wenn ich unter diesem Namen Musik mache, erwarten alle Pop oder Schlager. Deswegen habe ich nach einem Künstlernamen für mich gesucht", erzählte sie. Mit Chimana, was aus dem indianischen kommt und Schmetterling bedeutet, hätte die Sängerin kaum einen passenderen finden können. Ihr Gesang und ihr Gitarrenspiel kommen tatsächlich ganz leicht und sanft daher, wie ein Schmetterling. Dazu passt auch, dass der erste Song ihres Programms "Butterfly" hieß – also auch Schmetterling.

Ganz ohne Strom, mit drei Akustik-Gitarren und einem Schlagzeug übernahm dann die preisgekrönte Band Helio das Zepter auf der Bühne. Die vier Jungs aus Wriezen – Martin Genßler, Thomas Wesemann, Erik Lankau und Gordon Grund – die im Jahr 2015 den Wettbewerb "Rock Oder-Spree" gewannen, blickten auch auf ihren ersten Auftritt im OFFI vor 13 Jahren zurück. "Damals standen 30, 40, 45 irische Mädchen vor der Bühne und fingen plötzlich an zu tanzen", so Frontmann Martin.

"Wir sind jung und wollen eigentlich nur spielen. Wir haben so lange nicht mehr gespielt", machte der Sänger und Gitarrist auch deutlich, dass die vergangenen Monate der Corona-Pandemie für Künstler nicht leicht waren. Endlich durften sie wieder auf die Bühne. Neben den eigenen Songs nahmen die vier Helionauten auch eine Anleihe bei den "Prinzen". Und zwar ausgerechnet den Titel "Alles nur geklaut". Das traf dann ja mal richtig zu.