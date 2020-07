Mit Bremsfallschirm am Heck: Dieser Nissan GTR ist 356 km/h gefahren und somit auf Platz zwei in Europa gelandet. © Foto: Uwe Hädicke

Cornelia Link-Adam

Neuhardenberg (MOZ) Auf dem Neuhardenberger Flugplatzgelände hat am Wochenende als geschlossene Veranstaltung das erste Halbe-Meile-Beschleunigungsduell "Race 1000" des Jahres stattgefunden. Zur Überraschung vieler wurde sogar ein Weltrekord aufgestellt.

Im Mai und September des Vorjahres waren sie schon da, die Enthusiasten schneller Autos, um sich im direkten Duell beim Geschwindigkeitsrennen auf dem Rollfeld zu messen. Dann kam die Corona-Pandemie und die für Mai 2020 geplante Neuauflage des Events musste verschoben werden.

Der Veranstalter des Events, ein junger Mann aus Bayern, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, konnte durch die Pandemie-Lockerungen nun wieder nach Neuhardenberg einladen. Schätzt er doch mit seinem Team auf dem Flugplatz die tollen Voraussetzungen für das Race 1000. Allerdings gab es dieses Mal auch strenge Regeln zu beachten. Die Zahl der Zuschauer war auf 500 begrenzt. Einlass bekam nur, wer angemeldet war. Die Aktion war lange ausverkauft, drängten doch viele Auto-Tuning-Fans aus ganz Europa wieder für schnellen Zeiten auf die Piste, sprich das Rollfeld. Gefahren wurde die Halbe Meile (804,67 Meter) auf zwei Bahnen.

Gestartet wurde aus dem Stand. Eine professionelle Zeitmessanlage nahm die Daten auf, jeder Starter erhielt ein Datenblatt von seinem Lauf. Die höchste Topspeed gewann. Gefahren wurde in verschiedenen Klassen (500-750 PS, 750 bis 1000 PS sowie über 1000 PS und Sportwagen-Exotics).

Am Ende des Tages zeigte sich der Veranstalter ebenso wie Hunderte Gäste hoch zufrieden. Die Fans von Tempo, PS und schicken Autos erlebten Spitzenklasse-Rennsport, berichtete Flugplatz-Geschäftsführer Uwe Hädicke, der sich das Spektakel auch angesehen hatte und Fotos der MOZ übermittelte. "Alles ist unfallfrei gelaufen, auch wurde auf die Abstandsregeln geachtet", lobte er. "Wir als Flugplatzbetreiber freuen uns natürlich, dass alle Bestimmungen vom Bund und Land hinsichtlich der Hygienevorschriften eingehalten wurden und die Besucher sich auch sehr diszipliniert verhalten haben."

Neben Fotografieren und Fachsimpelei an den Fahrzeugen gab es aber auch schnelle Zeiten auf der Piste: Ein Nissan GTR (mit Bremsfallschirm am Heck) fuhr 356 km/h schnell und ist somit auf Platz 2 in Euro. In den Schatten stellte dies noch Denny Wimmer. Der aus Sachsen angereiste Auto-Fan fuhr mit seinem getunten Golf II Weltrekord auf der Halben Meile – erreichte einen Top-Speed von 340,58 km/h. "Kein anderer Golf auf dem Planeten fuhr bisher schneller", strahlt Uwe Hädicke. Die Zuschauer und Teilnehmer, die bis aus Großbritannien anreisten, honorierten den Weltrekord mit viel Beifall, vom Veranstalter gab es einen Sonderpokal. Im Herbst ist eine Folge-Veranstaltung geplant.

Mehr Infos auf www.race-1000.com