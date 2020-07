Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Im Rahmen des BoGy Modellprojektes des Bundesministeriums für Bildung und Forschung bietet das Angermünder Bildungswerk mit Beginn des neuen Schuljahres eine praktische Berufs- und Studienorientierung für Schüler der gymnasialen Oberstufe im Landkreis Uckermark an.

Die Schüler können an verschiedenen Werkstatttagen praxisorientierte Einblicke in die große Palette an Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in selbst gewählten Berufsfeldern bekommen. Je nach gewählter Richtung findet die praktische Erprobung in der ABW in Angermünde, in der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde sowie im GLG Forßmann-Klinikum statt. "Wichtig ist uns eine gleichwertige Darstellung der Möglichkeiten beruflicher und akademischer Ausbildung. Wir bieten den Jugendlichen die Möglichkeit, mehr Klarheit über eigene Wünsche und Vorstellungen für ihre berufliche Zukunft zu gewinnen", erläutert Projektleiter Thomas Greiner.

Die Schüler können zwischen folgenden Fachrichtungen wählen: Holz/Forst, Metall/Engineering, Hotelerie/Gastronomie, Erziehung/Soziales, Elektro/Energie, Logistik/Kfz, Grafik/Design, Gesundheit/Pflege, IT/Medien und Wirtschaft/Verwaltung. Teilnahme und Anreise sind dank Förderung kostenlos.

Ansprechpartner: Thomas Greiner, Tel. 0172 799 4366, Mail: greiner@abwang.de.