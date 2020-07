Wolfgang Gumprich

Dannenwalde "Autofiktiv" ist ein relativ neuer Begriff in der Literaturwissenschaft. Er bezeichnet die Koppelung von Erlebnissen des Autors mit Themen, die er erfunden hat, die eben Fiktion sind. So will die Berliner Schriftstellerin Kathrin Schrader ihren ersten Roman "Mein Jahr mit Fred" verstanden wissen. Den stellte sie in der Dannenwalder Kirche vor. So erfahren die Leser viel über Fahrräder. "Ich kenne mich da aus", sagt die Autorin. Im Buch geht es vor allem um Beziehungen, um die der Protagonistin zu ihrem Vater, um die ihre Tochter, die ihren Vater in Berlin sucht, und um die Beziehung zu Fred, dem Experten für Fahrräder.

Den Begriff "Frauenbuch" mag Kathrin Schrader nicht. Sie fragte zurück: "Gibt es Männerbücher?" Das sorgte in der Kirche dann für eine muntere Diskussion. Allerdings gestand sie ein, dass in ihrem Roman "nicht viel passiert". Aufschlussreich war, was Kathrin Schrader über den Literaturbetrieb berichtete. Verschiedene Agenturen seien an sie herangetreten, neben ihren kürzeren Texten auch einen Roman zu schreiben. Zufällig war "Mein Jahr mit Fred" damals in Arbeit. Doch später fand sich kein Verlag. Also verlegte die Schriftstellerin selbst. Ein zweites Buch, so verriet sie, sei in Arbeit.