Wolfgang Gumprich

Menz "Bossa Nova ist die schönste Form der musikalischer Sehnsucht", charakterisierte eine Zeitung diese Musikrichtung aus Brasilien. Dort entstand sie Ende der 1950er-Jahre. In Deutschland machte die Schlagersängerin Manuela Tanz und Rhythmus 1963 mit dem Titel "Schuld war nur der Bossa Nova" bekannt. Fünf Wochen stand er an der Spitze der deutschen Hitparaden. Andere weltbekannte Titel sind "The Girl from Ipanema" oder "Desafinado". Den Wurzeln des Bossa Nova ging der Musiker Felix Astor im Künstlerhof Roofensee auf den Grund. Nur mit seiner Gitarre und seiner Stimme spielte und sang er bekannte und auch unbekannte Stücke aus jener Zeit.

Als sein Idol bezeichnete Astor den brasilianischen Musiker João Gilberto, der die beiden schon erwähnten Lieder komponiert hat. Gilberto gilt neben Antônio Carlos Jobim und dem Texter Vinícius de Moraes als "Erfinder des Bossa Nova", einem Musikstil, der die Samba mit dem Cool Jazz verbindet und der vor allem in den Städten bei jungen Leuten beliebt war.

Astor, von Hause eigentlich Jazz-Schlagzeuger, liebte die brasilianische Musik schon als Jugendlicher. Er kaufte Platten, übte dazu auf der Gitarre. 1995 zog es ihn zum ersten Mal in das größte Land Südamerikas. Er spielte in verschiedenen Combos. Dort lernte er seine Frau, die mit den beiden Kindern anwesend war, kennen. Während der ältere Sohn mit dem Kopf im Takt wippte, stellte sich die zweijährige Tochter zur Freude aller Besucher immer wieder neben ihren Papa, eben sein größter Fan.

Auch dem Berufsmusiker Felix Astor macht die Pandemie zu schaffen. Das Konzert im Künstlerhof war sein erstes nach drei Monaten Zwangspause.