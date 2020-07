MOZ

Bernau Im Landkreis Barnim gab es zum Ende des Jahres 2019 insgesamt 93 691 Wohnungen. Das geht aus einer Erhebung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg hervor.

Damit erhöhte sich der Bestand im Vergleich zum Vorjahr um 1 112 Wohnungen. Das entspricht einer Zunahme um 1,2 Prozent. Der Barnim liegt damit auf dem dritten Platz. Lediglich Dahme-Spreewald und Potsdam verzeichnen mit 1,9 beziehungsweise 1,6 Prozent eine noch höhere Zunahme. Schlusslicht ist mit Minus 0,4 Prozent Frankfurt (Oder).

Der Bestand im gesamten Land lag zum 31. Dezember 2019 bei 1 339 605 Wohnungen. Das sind den Angaben zufolge 9 596 beziehungsweise 0,7 Prozent mehr als Ende 2018. Mit dem Bau neuer Gebäude erhöhte sich der Bestand um 9 815 Wohnungen. 219 Wohnungen gingen durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden sowie durch Nutzungsänderungen, Zusammenlegungen und Abbrüche verloren.

49, 1 Prozent aller Wohnungen befinden sich in Ein- und Zweifamilienhäusern, 47,7 Prozent in Mehrfamilienhäusern, 0,9 Prozent in Wohnheimen und 2,3 Prozent in Nichtwohngebäuden. Seit dem Jahr 2010 hat sich der Wohnungsbestand im Land Brandenburg um 66 971 Wohnungen (+5,3 Prozent) erhöht. Die höchsten Bestände verzeichnen die Landkreise Oberhavel, Potsdam-Mittelmark sowie Märkisch-Oderland, die geringsten die Landkreise Prignitz und Ostprignitz-Ruppin, so das Statistik-Amt.