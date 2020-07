Deutschland-Urlauber entdecken den Barnim für sich. Ferienwohnungen und Campingplätze sind in diesem Sommer gut gebucht. Sandra Mannel aus Schkopau macht mit ihren Kindern Katharina und Lennard sowie ihrem Mann derzeit Urlaub im Barnim. Die Familie wohnt in einer Pension in Liepe und besuchte am Sonnabend das Barnim Panorma in Wandlitz. © Foto: Wolfgang Rakitin

Kai-Uwe Krakau

Biesenthal, Wandlitz, Bernau, Tiefensee, Eberswalde (MOZ) Entspannt sitzen Astrid und Jörg Althammer auf ihrer ausgebreiteten Decke. Am Morgen ist das Ehepaar in Berlin mit ihren Rädern gestartet. Nun, kurz vor Biesenthal, gibt es eine erste Pause.

"Wir wollen auf die Insel Usedom", erzählt der 45-Jährige. Eigentlich sollte es nach Spanien gehen, aber das sei ihnen zu unsicher. So gebe es eben Urlaub im eigenen Land. Begeisterte Radfahrer seien sie sowieso. "Da hat sich die Tour auf dem Fernradweg zur Ostsee einfach angeboten", meinen die beiden Berliner.

Das Barnim Panorama im alten Dorfkern von Wandlitz ist am Samstagnachmittag das Ziel von Familie Kleist aus Leipzig. Die Eltern Sabine und Peter sowie Tochter Nicole sind bei Verwandten in Panketal zu Besuch und wollten "einfach mal raus". Die Ausstellung gefalle ihnen gut und sei sehr interessant, erzählen sie nach einem anderthalbstündigen Rundgang.

Am Draisinenbahnhof Tiefensee macht sich ein junges Paar startklar zur Tour nach Sternebeck. "Das wollten wir immer schon mal machen, heute hat es nun geklappt", berichten sie. Auch die Neuruppiner wären in diesen Tagen eigentlich ganz woanders, nämlich in Italien. "Aber da hat uns das Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht", so der Mittdreißiger.

Von einem "Ansturm auf den Barnim" nach den Lockerungen in der Corona-Pandemie spricht Rüdiger Thunemann. "Die Ferienwohnungen sind gut belegt, auf den Rad- und Wanderwegen sind viele Menschen unterwegs", so der Geschäftsführer der Wirtschafts- und Tourismusentwicklungsgesellschaft (Wito) Barnim mbH. Die diesjährige Saison sieht er deshalb noch nicht als verloren an, trotz durchaus bestehender Sorgen. "Die Schülerfahrten finden weiterhin nicht statt", so Thunemann. Dies sei vor allem für größere Einrichtungen wie die Europäische Jugenderholungs- und Begegnungsstätte EJB am Werbellinsee problematisch.

Gruppenfahrten fehlen

In Bernau blickt man verhalten optimistisch auf die weitere Entwicklung. "In der Tourist-Information ist die Nachfrage mittlerweile wieder fast so stark wie vor der Corona-Zeit", sagt Stadtsprecherin Nancy Kersten. Die Tagestouristen seien vor allem im Stadtgebiet unterwegs und fragten nach den Klassikern wie beispielsweise dem Bauhaus.

"Wir sind gut gebucht", freut sich Felix Voß vom Country Camping Tiefenseee. Viele Gäste würden mit großen, neuen Zelten anreisen, die sie sich erst gekauft haben. "Es kommen allerdings weniger ausländische Gäste", so Voß.

Auch im Eberswalder Zoo ist man sehr zufrieden. "Die Zahlen entwickeln sich gut", sagt Paulina Ostrowska. Viele Gäste kämen aus Berlin, aber auch aus dem polnischen Nachbarland. In Wandlitz würden die "touristischen Leuchtturm-Projekte" wie das Barnim Panorama und das Strandbad Wandlitzsee wieder gut angenommen, hat auch Claudia Schmid-Rathjen beobachtet.

Stefan Tews, Geschäftsführer des Feriendorfes Dorado in Ruhlsdorf, muss rund 30 Prozent weniger Umsatz als üblich verkraften. Vor allem die Gruppenfahrten fehlten. "Ich bin Grundoptimist und hoffe auf das Jahr 2021", sagt Tews.