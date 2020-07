Elke Lang

Beeskow (Freie Autorin) Ganz langsam, ganz vorsichtig kam am Sonnabend eine kleine Fahrzeugkolonne durch das Seitentor der Burg Beeskow gefahren. Es galt, die bei einigen besonders niedrig liegenden Karosserien unbeschadet über die mit buckligem Naturstein gepflasteren Bodenwellen zu kutschieren. Immerhin handelte es sich um edle Oldtimer mit makellos blinkendem Lack, egal, ob es ein der Queen würdiger Bentley von 1949 war oder ein typisch amerikanischer Pickup von 1950. Ihnen entstieg eine muntere Gesellschaft, die sich von Neuhardenberg aus auf einem dreitägigen Ausflug befand.

Am Freitag wurde in Polen das Kloster Zehden besucht, und der Höhepunkt des Sonnabends war eine von Wolfgang Haas geführte Besichtigung des Musikinstrumentenmuseums der Burg. Anschließend fuhren die Ausflügler nach Kehrigk, wo sich einer ihrer Oldtimer-Freunde niedergelassen hat. Er ist in der Region bekannt, beteiligt er sich doch mit seinen noblen, durchaus ins Auge fallenden Autos regelmäßig an den großen Oldtimer-Treffen von Bad Saarow.

Organisiert wurde das Treffen am Sonnabend von dem Heidelberger Helmut Kettenmann, der seit 30 Jahren am Rande von Berlin lebt und bis vor drei Monaten noch als Professor in der Charité praktiziert hat. Seit 40 Jahren schon sammelt er Oldtimer und hat sich in dieser Zeit autodidaktisch die für dieses Hobby erforderlichen "Fertigkeiten im Schrauben" angeeignet. Die sind auch nötig, denn, auch wenn die Wagen noch so gut gewartet sind, es kann bei jeder Ausfahrt zu einer Panne kommen. Auch während der Polenfahrt am Freitag musste ein Auto repariert werden. "Wir haben immer eine Rückfahrkarte für die Bahn in der Tasche", scherzte einer der Teilnehmer. In des Professors Besitz befinden sich zehn Oldtimer, davon waren am Wochenende sechs auf Fahrt. Zu dieser hatte er ehemalige Klassenkameraden mit ihren "aktuellen Frauen", wie schelmig gewitzelt wurde, eingeladen.

Sie hatten 1973 in Heidelberg zusammen das Abitur abgelegt. Helmut Kettenmann ist im Sommer sechs bis sieben Mal mit unterschiedlichen Oldtimer-Freunden im Berliner Umland und über die Grenzen Brandenburgs hinaus unterwegs. Mit seiner Abiturklasse ist es der zweite Ausflug. Christian Beck aus Heidelberg ist begeistert: "Wir sind hier mit einem Kulturgut in einer Kulturlandschaft unterwegs", freut er sich. Im Musikinstrumentenmuseum auf der Burg Beeskow war der Berliner Mediziner am Freitag auch das zweite Mal. Vor zwei, drei Jahren hatte er es schon einmal mit dem Oldtimer-Club von Berlin besichtigt und erkannt: "Das geht ganz in unsere Richtung, denn uns interessiert generell Technik und Technikhistorie", erklärte er. Jörg Schiek fügte an: "Und uns interessieren Raritäten, die es im Museum ja reichlich zu sehen gibt." Ein Gitarrist war unter der Abi-Gesellschaft, für den Musikinstrumente eine besondere Bedeutung haben. Mit Bildern vorab hatte Helmut Kettenmann die Teilnehmer neugierig gemacht und somit gut auf die Führung eingestimmt.

Bentley in Schwarz

Aber auch auf dem Burghof standen Raritäten, und zwar ab den 1930er Jahren aus jedem Jahrzehnt eine. Helmut Kettenmann selbst fuhr das ältestes Modell seines "Rennstalls", einen Renault Opentoura von 1932, Rechtslenker, was ihm jedoch im Straßenverkehr keine Schwierigkeiten bereitet. Ein weiterer Rechtslenker war mit einem Bentley in Schwarz von 1949 dabei, "eines der teuersten Fahrzeuge damals", weiß der Besitzer. Die englische Queen habe solch eins gehabt. Die Klassenkameraden hatten sich mit ihre "Leihfahrzeugen" ebenfalls gut vertraut gemacht. So wussten alle, das die protzerische amerikanische Corvette aus den 80-er Jahren ein beliebtes Fahrzeug bei Zuhältern war.