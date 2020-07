Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Hochzeits-Imbiss mit Bocki an der Tanke – selbst für die erfahrenen Reporter von SEEMIA-Media aus Köln sind diese Rahmenbedingungen nicht alltäglich. Das zunächst vier- beziehungsweise zwei Tage später dreiköpfige Team begleitete Mike Reimann (25) und Maria Ganzel (30) über volle drei Tage für die RTL.12-Sendung Mittagsmagazin, in der bald die achtminütige Reportage über die 24-Stunden-Braut ausgestrahlt werden soll.

Kathrin Schehre, Redakteurin für die Kölner: "Die beiden sind wirklich authentisch. Mit solchen Leuten macht es richtig Spaß. Von der Familie kam die Feststellung ,die passen wie zwei Ärsche zusammen´." Das erzählte sie am Sonnabend beim Warten vor dem Eisenhüttenstädter Standesamt. Während der Bräutigam mit seinem Brautzeugen bereits 20 Minuten vor dem Termin im Standesamt war, von der Braut keine Spur. "Sie wird es sich nicht doch noch etwas anders überlegt haben", spaßten schon einige. "Eigentlich ist die Braut die Pünktliche von den beiden", wusste Kath­rin Schehre.

Mit neun Minuten Verspätung hatte es dann auch die Braut im langen weißen Kleid und einer stattlichen Schleppe ins Rathaus geschafft. "Das Kleid und das Make up kosteten Zeit", erklärte sie. Nach einer halben Stunde kamen die beiden frisch vermählt Hand in Hand aus dem Rathaus. Küßchen hier, Küßchen da, ein paar Seifenblasen und Fotos und dann zog es den Autokorso in die einen Kilometer entfernte SB-Tankstelle an der Beeskower Straße. Dort wartete schon ein Empfangsteam um Chefin Silke Böckmann.

"Als sie angefragt hatte, dachte ich, sie verarscht mich. Sie wollte was Typisches, nämlich Bockwurst auf der Fahrbahn essen. Als dann ihr Bruder persönlich vorfühlte und ich die Hintergründe erfuhr, dachte ich Mega-Idee!" Schließlich hat sich das Brautpaar auf der Tankstelle in Müllrose kennengelernt, wo die aus Dammendorf stammende Maria Ganzel arbeitete. Der Bräutigam tankte auf seiner Anfahrt als Kfz-Mechaniker in Fürstenwalde regelmäßig dort und aß Bockwurst. Das begann vor zwei Jahren. Nach wenigen Wochen war der Funke bei beiden übergesprungen.

Doch so einfach nur Bockwurstessen – 50 waren bestellt worden, weitere 30 lagen noch bereit – war für Silke Böckmann nicht.

Sie hatte für ihr Empfangskomitee noch zwei Mädchen aus der Verwandtschaft mitgebracht. "Wir Rheinländer können feiern. Ich habe noch einige Stehtische besorgt." Die Müllroser Tankstelle war mangels Parkplätze für die Rast nicht in Frage gekommen.

Übrigens – auf dem Teller der Braut lagen nur zwei Schoko-Donuts. "Ich bin Vegetarierin", begründete die Mutter der zehnjährigen Maja und des elf Monate jungen Marlon. Ihr Mann hielt natürlich eine Bockwurst in der Hand. "Ich freue mich, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid und auch die Bockwürste da sind. Jetzt könnt ihr essen", eröffnete er eher etwas linkisch den Imbiss. Schnell waren die 50 georderten Wüste weg und damit auch für das Fernsehteam die Arbeit beendet. Der Tross begab sich zusammen mit der mobilen Discothek von Bernd König nach Dammendorf zum großen Festschmaus.