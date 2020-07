Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Der Regen am Sonntag kann kaum darüber hinwegtäuschen, dass Bäume wegen insgesamt zu geringer Niederschläge unter Trockenstress leiden. Nach zwei Hitzesommern wurde einigen gefährdeten Bäumen im Schlosspark deshalb unter die Wurzeln gegriffen. Sie bekamen im vergangenen Herbst eine Impfung, die ihnen helfen soll, lange Trockenperioden besser zu überstehen. Das Experiment ist geglückt. Nur zwei Baumhasel haben trotz der Prozedur nicht überstanden, sagt Gartenbauingenieur Andreas Kenzler, der Leiter des Grünbereichs im Schlosspark ist. Die Spalierbäume sollen ausgetauscht werden. Auch eine Stieleiche am Schlossparkeingang reagierte nicht auf den Noteinsatz der Baumdoktoren und muss wohl gefällt werden.

Zu wenig Regen

"Die Niederschläge reichen auch in diesem Jahr nicht aus", sagt Kenzler. Insbesondere zum Start der Vegetation im April habe es viel zu wenig Niederschlag gegeben. Umso besser sei, dass durch die Impfung das Wurzelwachstum von Bäumen im neuen Schlossparkteil angeregt wurde. In tiefe Bohrlöcher wurden rund um die Wurzelbereiche der Bäume wachstumsfördernde Substrate sowie Mykorrhiza eingebracht. Diese Pilze siedeln sich an den Wurzel an und sorgen für eine bessere Wasser- und Nährstoffversorgung. Die Symbiose lief offenbar erfolgreich. "Es wäre viel teurer, Bäume auszutauschen", sagt Kenzler.

Die natürliche Prozedur gehört zu einem Projekt zu Anpasssungsstrategien für den Schlosspark an den Klimawandel. Diese Projekt ist wiederum Teil der geförderten Fowaks-Studie zum Wasserhaushalt Oranienburgs im Klimawandel. Viele der möglichen Maßnahmen seien einfach und praktisch, hatte Studienleiterin Sabine Granda zum Auftakt gesagt. Dazu gehören auch die Pflanzung hitzeresistenter Gräser, Mulch- und Kiesflächen zur Regulierung der Feuchtigkeit in Beeten sowie eine Optimierung der Bewässerung.

Nachpflanzungen notwendig

Andreas Kenzler ist optimistisch, dass die Impfung den durch Trockenheit gefährdeten Bäumen dauerhaft hilft. Angewendet wurde die Prozedur allerdings nur im neuen Parkteil. Für den historischen Schlosspark ist seit zwei Jahren ein Parkpflegekonzept in Arbeit. In Abstimmung mit dem Denkmalschutz soll der Baumbestand aufgefrischt werden. In der DDR-Zeit habe es 40 Jahre lang keine Nachpflanzungen gegeben, sagt Kenzler.

Hinzu kommen Schäden durch Orkane und die Trockenheit der vergangenen Jahre. Im Sommer des vergangenen Jahres brachen wegen Trockenheit ganze Äste ab. "Die Grünausbrüche sind eine Schutzfunktion der Bäume. Er verringert die Verdunstungsoberfläche, in dem er Blätter oder im Extremfall ganze Äste abwirft", erklärt der Experte. In diesem Sommer droht die Gefahr nicht.

Die Ergebnisse der Fowaks-Studie, die sich für den Schlosspark zu Bewässerung und Bepflanzung ergeben, sollen auch anderen Parkbetreibern helfen, die geeignete Anpassung an den Klimawandel zu finden. Die Wurzelbehandlung für Bäume wird bereits in anderen Parks angewendet.