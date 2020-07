Neustart ins Leben: Nach vier Tagen konnte der Rotmilan, der in Ragow in einen Pool gefallen war, sich wieder in die Lüfte schwingen. © Foto: Heike Ebert

Kurz nach der Rettung in Ragow: Durchnässt und geschwächt kam der Jungvogel in den gepolsterten Transportkorb. © Foto: Heike Ebert

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Warum der Rote Milan im Pool landete, wird wohl auf ewig ein Rätsel bleiben. Aber er hatte Glück. Die Grundstückseigentümer in Ragow bemerkten den jungen Raubvogel, der in der Landeshymne wohl eigentlich gemeint ist, wenn es "roter Adler" heißt, und konnten ihn völlig durchnässt aus dem Wasser fischen. "Ich hatte trotzdem ganz schön Zweifel, dass er es überleben würde", erzählt Heike Ebert, die zur Hilfe gerufen wurde. Die engagierte Nabu-Mitstreiterin, die wir erst vor wenigen Tagen mit ihrer Arbeit bei der Vogelkartierung vorgestellt haben, hat in diesem Jahr schon vielen kleineren Vögeln das Leben gerettet. Mit dem Roten Milan fuhr sie nach Beeskow zu Hans-Georg Linnert.

Mit einer Pipette flößten sie dem Vogel zunächst Wasser ein. "Er hat geschluckt, die Reflexe funktionierten also. Das war ein gutes Zeichen", so Heike Ebert. Auch Hühnchenfleisch habe er dann ziemlich schnell als Nahrung akzeptiert. Wenn Heike Ebert und Hans-Georg Linnert nach dem Vogel in der Voliere sahen, lag er aber immer wie tot am Boden. Doch auch diese Schreckstarre war ein gutes Zeichen für den Überlebenswillen des Vogels. Viele Tiere reagieren bei vermeintlicher Gefahr so. Es ist zweckmäßig, weil Fressfeinde vorrangig auf die Bewegung ihrer Beute reagieren. Wer still hält, hat bessere Überlebenschancen.

Aber wer Überleben will, muss auch fressen. Drei Eintagsküken, die es im Zoohandel als Futter für Schlangen gibt, nahm der Milan in den nächsten Tagen an. Auch eine Beringung ließ er ohne großen Widerstand über sich ergehen. Damit stand der schnellen Auswilderung nach nur wenigen Tagen nichts entgegen. Die Nabu-Retter fuhren mit dem Vogel dafür wieder nach Ragow, auf ein freies Feld in unmittelbarer Nähe der Unglücksstelle. "Ich denke, dass er es im bekannten Terrain für die erste Orientierung leichter hat", begründet Heike Ebert die Platzwahl. Und so war es dann auch. Nur wenige Minuten dauerte es, bis der stolze Milan die Schwingen ausbreitete und in den Himmel aufstieg.

Windräder sind für die Vögel eine Gefahr

Die Chancen auf ein langes Vogelleben stehen für ihn nicht schlecht. Bis zu 30 Jahre alt können Rotmilane werden. Da sie ein breites Nahrungsspektrum vom Regenwurm bis zu Aas haben und zur Not anderen Raubvögeln mal die Beute abjagen, ist auch die Nahrungsgrundlage gesichert. Gefahr geht für die Vögel allerdings von Windrädern aus. Nach dem Mäusebussard ist der Rotmilan das häufigste Anflugopfer unter den Vögeln. Mehr als 500 Fälle wurden bislang in Deutschland registriert, zwanzig Prozent davon in Brandenburg. Wer seinen Gartenpool vogelsicher machen möchte, sollte ihn möglichst abdecken. Geht das nicht, kann auch ein starker Ast helfen, den man soweit ins Wasser schiebt, das er Tieren als Ausstieg dienen kann. Scheinbar hilflose Jungvögel, die man entdeckt, sollte man aus sicherer Entfernung beobachten. Oft werden diese auch am Boden weiter gefüttert. Dann braucht man nicht eingreifen.