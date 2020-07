BRAWO

Brandenburg an der Havel Ein 78-Jähriger verursachte am Freitagnachmittag beim Ausparken in der Thüringer Straße in Brandenburg an der Havel einen Verkehrsunfall.

Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 2,51 Promille. Es folgte die Anordnung einer Blutprobe. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorlegen. Die Weiterfahrt wurde untersagt. An zwei Fahrzeugen entstand Sachschade0 in Höhe von ca. 2000 Euro.

Doch damit nicht genug: Gegen 19.25 Uhr erhielten die Beamten den Hinweis, dass der Senior erneut mit dem Fahrzeug unterwegs sei. Die Beamten stellten ihn kurze Zeit später. Er stand nach wie vor noch unter Alkohol. Ein Test ergab 1,92 Promille. Erneut folgte eine Blutprobe. Strafanzeigen wegen unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Trunkenheit im Straßenverkehr wurden gefertigt.