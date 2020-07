Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Bereits am Freitagnachmittag ist am Bahnhof Finkenkrug in Falkensee ein Oldtimer ausgebrannt.

Der amerikanische Oldtimer aus den 70er Jahren fing während einer Ausfahrt plötzlich Feuer. Der Fahrer bemerkte dies und stelle das Auto im Bereich des Bahnhofs ab. Er und seine Beifahrerin konnte das Auto noch rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Der Wagen brannte trotz schnell vor Ort eintreffender Feuerwehr und Löschmaßnahmen komplett aus. Es wird ein technischer Defekt als Brandursache vermutet.