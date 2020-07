René Wernitz

Rathenow (MOZ) Das deutete durchaus auf eine vorherige Tragödie in Rathenow hin: Donnerstagnachmittag wurden Rettungskräfte an den Stadtkanal im Bereich der Jederitzer Straße gerufen.

Im Wasser treibe ein lebloser Hund, am Ufer stehe ein Paar Schuhe, so die Meldung von Zeugen. Polizisten und Feuerwehrleute waren im Einsatz, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich ein Mensch in hilfloser Lage befindet. Letztlich wurde das tote Tier aus dem Wasser geborgen, "eine hilflose Person wurde trotz intensiver Suchmaßnahmen nicht aufgefunden, Hinweise auf eine Straftat konnten nicht erlangt werden", so eine Polizeisprecherin. Der Einsatz wurde gegen 17.30 Uhr beendet.