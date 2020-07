In Gewahrsam

Brandenburg an der Havel Ein 26-Jähriger brüllte am Samstagabend verfassungsfeindliche Parolen in der Brandenburger Innenstadt.

Zeugen wurden in der Jacobstraße und auf dem angrenzenden Paul-Kaiser-Reka-Platz auf den Mann aufmerksam und alarmierten die Polizei. Auch gegenüber de Beamten kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung. Sie nahmen eine Anzeige wegen des Verdachts der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf und sprachen dem 26-jährigen Brandenburger einen Platzverweis aus. Außerdem wurde bei ihm ein Alkoholwert von 1,23 Promille gemessen.

Dem erteilten Platzverweis kam der Mann nicht nach, so dass er anschließend zur Gefahrenabwehr in Polizeigewahrsam genommen wurde.