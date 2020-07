Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Eine Lagerhalle ist am Sonntagmorgen auf einem Grundstück nahe der Tiergartenschleuse bei Sachsenhausen in Flammen aufgegangen.

Wie die Polizei am Montag berichtete, war das Feuer gegen 5.15 Uhr ausgebrochen. Mehr als 30 Feuerwehrleute aus Oranienburg, Sachsenhausen und Germendorf seien bis zum Vormittag im Einsatz gewesen. "Die Halle ist durch das Feuer komplett zerstört worden", sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Montag. Die genaue Ursache sei noch unklar. Was in der Halle gelagert wurde, konnte die Sprecherin nicht sagen.