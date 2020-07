HGA

Hennigsdorf (MOZ) Einer 79 Jahre alten Frau ist am Freitag bei Kaufland am Postplatz in Hennigsdorf die Handtasche gestohlen worden.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat in den Mittagsstunden. Die Seniorin hatte ihre Handtasche zuvor im Einkaufswagen abgelegt. Kurze Zeit später wurde die Handtasche in einer Papiermülltonne an der Tucholskystraße in Hennigsdorf gefunden. Sie wurde der Seniorin zurückgegeben – allerdings ohne Bargeld. Das war weg. Die Kripo ermittelt.