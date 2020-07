BRAWO

Raben Immer am ersten Sonnabend im Monat geht es mit der Kräuterpädagogin Britt Muschert auf Tour. Bei der Kräuterführung gibt es Wissenswertes über die Pflanzen am Wegesrand zu erfahren und die Teilnehmer sammeln Wildkräuter und Blüten, um daraus im Anschluss ein mit Eis gefüllten Blütensahne-Blätterteigwindbeutel zu backen und in gemeinsamer Runde zum Kaffeeklatsch zu vernaschen. Los geht es am 1. August 14.00 Uhr am Naturparkzentrum Hoher Fläming. Pro Person sind für die etwa dreistündige Veranstaltung 25 Euro inklusive aller Material- und Nebenkosten zu zahlen, Kinder in Begleitung von Erwachsenen zahlen die Hälfte. Weitere Informationen/Anmeldung: 033848/60004 oder info@flaeming.net