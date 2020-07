Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Jugendkoordinatorin Angela Mattner und Sozialarbeiterin Christiane Schulz stellen am Mittwoch zwischen 11 und 12.30 Uhr sowie am 5. August von 15 bis 17 Uhr Ideen und den Stand der Planungen für das geplante Jugendcafé vor und präsentieren die Ideen zum ersten Jugendbudget, die bis 2021 umgesetzt werden sollen.

Die Informationsgespräche finden in den Räumen des künftigen Jugendcafés, Bernauer Straße 61, Ecke Stralsunder Straße statt. Etwa 100 Jugendlichen hatten während zweier Veranstaltungen in diesem Jahr zur Beteiligung ihre Vorschläge und Wünsche eingebracht. Jetzt geht es um die Umsetzung. Zu klären sei noch die Gestaltung der Räumlichkeiten, in der sich früher eine Bank befand, und welche Veranstaltungen darin künftig stattfinden sollen.

Beim ersten Jugendbudget konnten sich alle zwischen zwölf und 26 Jahren im Rahmen des Jugendforums beteiligen. Die Gewinnervorschläge wurden im aktuellen Stadtmagazin veröffentlicht und werden nun auch im künftigen Jugendcafé präsentiert. 33 000 Euro stehen für die Umsetzung in diesem und im kommenden Jahr bereit..