Sandra Euent

Elstal (BRAWO) In der vergangenen Woche konnte im Wustermarker Ortsteil Elstal eine dynamische Fahrgastinformationsanzeige in Betrieb genommen werden. Die sogenannte DFI-Anlage steht auf dem Bahnhofsvorplatz. Hier werden nun in Echtzeit alle Bus- und Bahnverbindungen angezeigt - auch mit möglichen Verspätungen. Das Projekt kostete rund 43.000 Euro, wobei der Landkreis Havelland mit rund 30.000 Euro Fördermitteln unterstützt.

Die Errichtung der DFI-Anlage, wie auch die in Wustermark und einer geplanten in Priort, wurden bzw. werden in Kooperation mit der Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH in Nauen vorgenommen. Die Kommunikationslinie wird über einen separat eingerichteten DSL-Anschluss realisiert, worüber die Daten der jeweiligen Einzelverbindengen von Bus und Bahn in Echtzeit auf die Anzeigentafel übertragen werden.

Die Anzeigentafel besteht aus zehn Informationsreihen bzw. –zeilen, wovon sieben Zeilen für Busverbindungen und drei Zeilen für Bahnverbindungen vorgehalten werden. Der aktuelle Aufstellort der Anzeigentafel ist nur temporär. Nach Fertigstellung der Freiflächen auf dem benachbarten Bahn-Technologie-Campus-Gelände wird die DFI-Anlage auf einen Standort im Bereich der dann neu hergestellten Bushaltestellenbereiche umgesetzt.