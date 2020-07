Simone Weber

Rathenow Live-Musik in Corona-Zeiten: Der Pächter des als Restaurant betriebenen Blockhauses im äußersten Rathenower Osten ging das Wagnis ein. Mit dem dreitägigen Festival "Musik am Wolzensee – von Rock bis Klassik" eröffnete Vasile Chifan am Wochenende sozusagen die Open-Air-Saison 2020.

Freilich musste auch der Veranstalter ein Konzept stricken, das weiter geltenden Abstands- und Hygieneregeln Rechnung trägt. Maximal 250 Gäste hätten jeweils vor der Bühne Platz nehmen können. Die Sitze bildeten keine Reihen, sondern Doppel.

Der Freitagabend stand ganz im Zeichen handgemachter Rockmusik. Den Konzertabend eröffneten "The Pax". Die 1999 gegründete Band aus Genthin um Frontmann Dirk Ballarin spielt seit zwei Jahren in der aktuellen Trio-Besetzung. Ihr "Chill of the night"-Programm startete mit einem Dire-Straits-Song. Weitere Coverversionen bekannter Rock-Klassiker folgten, auch eigene Titel. Bereits 2019 spielten "The Pax" beim Open-Air-Kultursommer in Brandenburg an der Havel als Vorband von Ray Wilson.

Dieser war Mitte der 1990-er Jahre Nachfolger von Phil Collins bei Genesis. Seit 2001 tourt Ray Wilson als Solokünstler – mit unterschiedlichen Musik-Projekten. Am Wolzensee sorgten Lieder wie "Carpet crawlers", fast schon unplugged, teils für Gänsehaut.

"Eine tolle Atmosphäre!", schwärmte die Rathenowerin Gabi Scharein von der perfekten Open-Air-Kulisse, mit der Bühne direkt am Wolzensee. "Ein klasse Programm. Egal ob gestern mit Rock oder heute mit toller Klassik", so Roswitha Kanz, die vor sechs Jahren nach Rathenow zog. "Uns werden in Rathenow immer wieder viele tolle Kultur-Veranstaltungen geboten." Ein anderer Gast lobte die aufgebotene Bühnentechnik: "Super Sound!"

Mit zwei Konzerten am Flügel ging es am Samstag weiter. Für die Pianisten Alberto Pizzo (Japan) und Toralf Kisan (Berlin) waren die Auftritte die ersten öffentliche Konzerte in diesen Corona-Zeiten. Am Sonntag gestaltete das "Prima-Streichquartett" ein Konzert "Von Klassik über Pop bis Filmmusik". An den Vormittagen hatte die Havelländer Puppenbühne aus Großderschau am Wolzensee gastiert.