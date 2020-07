Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Mit ihrem ersten Roman "Stockholm Love Story" unternahm die Nieder Neuendorferin Rebecca Timm (Foto) einen Ausflug in den Norden. Der Nachfolger führt nun in wärmere Gefilde. "Volles Haus in Andalusien" erzählt eine in Spanien angesiedelte Familiengeschichte, in der die Liebe wieder eine zentrale Rolle einnimmt.

Algenteppiche am Meer nach einem heftigen Unwetter, schöner Sandstrand, nach Salz schmeckende Meeresluft, enge Gassen, leichter Wein und eine herrliche Blütenpracht. Die Beschreibungen der Autorin lassen den letzten Spanienurlaub in Erinnerung kommen. Doch in all der Idylle hat die Protagonistin Lila Grundlegendes zu klären. Gemeinsam mit ihren Zwillingsbrüdern will sie die Ferienvilla ihres Vaters verkaufen. Das allerdings gestaltet sich schwieriger als gedacht, auch aus persönlichen Gründen heraus.

Literatur-Interessierte können am Sonnabend, 5. September, ab 19 Uhr im Garten des Hennigsdorfer Stadtklubhauses (Edisonstraße 1) einen Einblick in die Handlung des Romans gewinnen. Für Timms abendliche Lesung gibt es ab sofort Ticket zu 6,50, ermäßigt fünf Euro. Zu haben sind sie in der Stadtinformation am Rathaus oder unter www.hennigsdorf.de