Velten (MOZ) Sie kamen über das Nachbargrundstück und durchschnitten den Maschendrahtzaun. So gelangten drei Unbekannte in der Nacht zu Montag auf ein Firmengelände an der Kanalstraße in Velten.

Stehlen wollten sie Kabeltrommeln mit einem Meter Durchmesser, wurden aber vom Wachschutz gestört und flüchteten. Auf dem Nachbargrundstück lagen laut Polizei bereits zwei Trommeln zur Abholung bereit. Die Diebe blieben trotz sofortiger Suche verschwunden.