Dr. Rüdiger von Schnurbein

Brandenburg Die Dominsel ist ein wunderschönes Stück Brandenburg, der Dom ein herausragendes Bauwerk – entstanden ab dem 11. Oktober 1165 (Grundsteinlegung) auf geschichtsträchtigem Boden. Die Havelinsel war Standort für eine slawische Niederungsburg und sie wurde zur "Wiege der Mark Brandenburg". Denn: "Hier gründete König Otto I. im Jahr 948 das Bistum Brandenburg", ist auf www.dom-brandenburg.de nachzulesen. Die Gründungsurkunde wird im Dom aufbewahrt, wie so viele Schätze. "Die qualitätsvollen Kunstwerke stammen aus allen Epochen vom Mittelalter bis ins 20. Jh.", heißt es auf der Internetseite des Domes, der nach der Corona-Schließzeit wieder für Gottesdienste und Konzerte, Führungen und Besichtigungen geöffnet ist.

Es ist ein simples Auszahlungsformular, genau genommen nur ein Stempel auf der Rückseite einer Rechnung, und doch erzählt es eine Menge über die Geschehnisse im Domstift im Jahre 1946, dem Jahr des Neubeginns nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein kurzer Blick zurück hilft, die Bedeutung dieses kleinen Stückchens Papier zu verstehen: Im Jahre 1930 hatte die damalige Preußische Regierung nach jahrelangen Verhandlungen das Domstift aufgelöst und in eine Stiftung öffentlichen Rechts umgewandelt. Das Domkapitel wurde abgeschafft und sollte nun ein Stiftungskuratorium sein. Den Sachwaltern des Domstifts Paul von Hindenburg und Ernst von Jagow war es immerhin gelungen, dass das Domstift nicht zerschlagen, sondern geschlossen in den preußischen Staat integriert wurde. Die Verwaltung lag fortan beim Regierungspräsidenten in Potsdam, in dessen Apparat das Domstift als eigene Abteilung existierte. "Der Regierungspräsident Domstift" stand fortan auf den Briefköpfen zu lesen und "Potsdam, den …" in der Datumszeile. An diesen Verhältnissen änderte auch nichts, dass Hermann Göring als Preußischer Ministerpräsident das Domkapitel wiedereingesetzt hatte. Nach wie vor entschied der Regierungspräsident über die Geschicke des Domstifts. Erst im Frühjahr 1946 setzte der wirkliche Neubeginn ein, weil die Patronatsordnung vorsah, das Domstift unter der Aufsicht der Landeskirche wieder zu verselbständigen. Nun führte also das Domstift wieder die Geschäfte selbst. Allerdings mangelte es an allem, auch an gültigen Formularen. Kurzerhand nahmen die Verantwortlichen die alten Formulare hervor. Sie strichen "Regierungspräsident" und ließen "Domstift" stehen. "Potsdam" strichen sie ebenso und ersetzten es durch ein handschriftliches "Brandenburg". Nun erwies es sich als positiv, dass man 1930 das Domstift bei seiner Auflösung nicht zerschlagen, sondern nur von einer Schublade in die andere gelegt hatte. Der Betrieb ging fast nahtlos weiter. So konnten beispielsweise die Güter Mötzow und Grabow weiter bestellt werden, ohne vorher verschiedene Flurstücke aus unterschiedlichen Besitzverhältnissen wieder zusammenführen zu müssen. Und genau darauf bezieht sich dieses Dokument: Nach Krieg und Besatzung lagen die Güter völlig darnieder. Es mangelte an Vieh und Maschinen. Das Domkapitel beauftragte nun den Ingenieur und Sachverständigen für Maschinenwesen Winfried Steinbach, für die Domstiftsgüter neues Ackergerät zu beschaffen. Die Auszahlungsanweisung über 16.670 RM bezieht sich auf den Kauf eines Lanz-Generatorschleppers, mit dem die anstehende Ernte eingebracht werden sollte. Er sei kriegsbeschädigt, wie in Steinbachs Verkaufsbestätigung vom Juni 1946 vermerkt ist. Etwas später, im Juli 1946, ging ein Beschwerdeschreiben des Domstiftsrentmeisters Vogler bei Steinbach ein, aus dem hervorgeht, dass der Bulldog doch sehr überholungsbedürftig sei. Es fehlten das Lenkrad, die Benzinpumpe sowie Bolzen am Hinterrad. Der Generator sei von Geschossen zersiebt. Man einigte sich. Anfang Juni hatte Steinbach schon 20.000 RM für den Kauf von Vieh und Pferden erhalten, was in gleicher Weise dokumentiert ist: "Regierungspräsident" gestrichen, "Potsdam" durch "Brandenburg" ersetzt. Nach und nach gelang es, die Güter wieder so auszustatten, dass sie bewirtschaftet werden konnten.

Diese Episode spiegelt den schwierigen Neubeginn in der Landwirtschaft am Beispiel des Domstiftsgutes Mötzow, steht aber auch für die Verhältnisse im ganzen Land. Überall waren Vieh, Pferde und Maschinen von der Wehrmacht konfisziert worden, Feldarbeiter gefallen oder in Gefangenschaft. Ein Übriges tat die Besatzungsmacht. Unter diesen Bedingungen mussten die Ernte eingebracht und die Felder bestellt werden, um ein ganzes Land zu ernähren. Feldmaschinen waren unabdingbar geworden und heiß begehrt. Da musste man sich schon mal mit einem Schlepper ohne Lenkrad und Benzinpumpe begnügen.