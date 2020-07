René Wernitz

Rathenow (MOZ) Nicht erst in der Nacht, sondern schon am frühen Samstagabend führten Polizisten in Rathenow Alkoholkontrollen bei Kraftfahrern durch. In der Bahnhofstraße zogen sie gegen 18.00 Uhr einen Opel-Fahrer aus dem Verkehr, der eindeutig über den Durst getrunken hatte. Der 44-Jährige pustete sich auf 2,1 Promille. Gegen ihn läuft jetzt ein Strafverfahren. Sein Führerschein ist beschlagnahmt.