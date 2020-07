MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Am Sonntagabend, gegen 21 Uhr, spielten zwei Kinder in der Feldstraße mit einem unbekannten Gegenstand, als dieser in deren Händen explodierte. Die beiden neun- und zehnjährigen Jungen kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Nach ersten Angaben könnte es sich um einen sogenannten Böller gehandelt haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung übernommen und bittet um Mithilfe: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise geben, die Rückschlüsse auf den Gegenstand geben, der zur Explosion gekommen ist? Waren die Kinder vor diesem Vorfall vielleicht mit Personen unterwegs, die sich dann entfernten?

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 03361 568-0, jede andere Polizeidienststelle oder auf der Internetseite der Polizei Brandenburg www.polizei.brandenburg.de entgegen.